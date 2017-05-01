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مصدر مطلع يوضح: هذه حقيقة استدعاء نوال بنعيسي من طرف أمن الحسيمة

بتاريــخ : 2 يونيو 2017 / 14:09 مصدر مطلع يوضح: هذه حقيقة استدعاء نوال بنعيسي من طرف أمن الحسيمة | بوليتيك
مصدر مطلع يوضح: هذه حقيقة استدعاء نوال بنعيسي من طرف أمن الحسيمة
يبدو أن ''الخيال أصبح يحتل نفس الحيز الذي يشغله الواقع في ذهن بعض نواب حزب البيجيدي''! ومرد هذا الحديث إلى تلك الاستيهامات والخواطر الوهمية التي وردت في تدوينة منسوبة للبرلمانية سعاد شيخي على حسابها

شوف تيفي:


يبدو أن "الخيال أصبح يحتل نفس الحيز الذي يشغله الواقع في ذهن بعض نواب حزب البيجيدي"! ومرد هذا الحديث إلى تلك الاستيهامات والخواطر الوهمية التي وردت في تدوينة منسوبة للبرلمانية سعاد شيخي على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك).

البرلمانية التي التحقت في الوقت الضائع من زمن الحراك، زعمت أن نوال بنعيسى تمت مداهمة واقتحام منزل عائلتها بحثا عنها لاعتقالها قبل أن تقرر تسليم نفسها، مستطردة بأن سياسة الترهيب يجب أن تكون موضوع استحياء! لكن، من الذي يجب أن يستحيي؟ وهي التي تتقاضى أجرتها من المؤسسة البرلمانية مقابل التغريد على موقع الفايسبوك.
قضية نوال بنعيسى أريد لها أن تكون عبارة عن "كبش محرقة"، في محاولة لتأزيم الوضع المحلي بالحسيمة، وهو ما حاولت سعاد شيخي القيام به، بيد أن هذه الأخيرة لم تكن نهائيا موضوع أي إجراء أمني أو قضائي مقيد أو سالب للحرية، كما لم تكن إطلاقا موضوع مذكرة للبحث، حسب ما أوضحه مصدر مطلع.

فالمعنية بالأمر، يردف المصدر، كانت فقط موضوع استدعاء تلبية لأمر قضائي لتحصيل إفادتها في محضر قانوني، ولم يتم اعتقالها أو اقتحام منزلها كما تم الترويج لذلك بطريقة مطبوعة بالمزايدة والبروباغندا .


‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب فايسبوك نوال بنعيسى الحسيمة سعاد الشيخي

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