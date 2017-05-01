''الوزيرة الحقاوي'' غاضبة من ''العثماني والرميد'' بسبب الأطفال بدون هوية ﻿

علمت''شوف تيفي'' أن وزيرة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الإجتماعية ، ''بسيمة الحقاوي'' غاضبة من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الدولة مصطفى الرميد بعد تجاهل وزارتها في اللجنة التي أحدتث

شوف تيفي



علمت''شوف تيفي'' أن وزيرة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الإجتماعية ، ''بسيمة الحقاوي'' غاضبة من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الدولة مصطفى الرميد بعد تجاهل وزارتها في اللجنة التي أحدتث لتتبع وإحصاء الأطفال بدون هوية والتي أعلن عنها في المجلس الحكومي يوم أمس.



وحسب مصادر مطلعة، فاللجنة التي أخبر ''سعد الدين العثماني'' المجلس الحكومي يوم أمس، على أن وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد قد شكلها، تجاهلت وزارة ''بسيمة الحقوي'' التي تساءلت أمام بعض المقربين منها عن الأساس القانوني الذي تم الإستناد اليه في تشكيل لجنة بين وزارية واستدعاء وزراء آخرين مع تجاهل الوزارة الوصية عن الأسرة؟



ويأتي غضب وتساؤل الوزيرة الحقاوي وسط مجموعة من الإستفسارات التي تشير إلى تخبط وسوء تدبير الإختصاصات الوزارية، حيث مازال سعد الدين العثماني يتهرب من الحديث عن موقع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، التي يرأسها حول الموضوع؟



هذا، وأعلن بشكل رسمي عن تشكيل لجنة يرأسها ''مصطفى الرميد'' تضم كل من وزارة الداخلية والعدل والتعليم ، لمعالجة ظاهرة الأطفال بدون هوية والذين يعانون عددا من المشاكل على مستوى التسجيل في المدارس، حيث ستعمل اللجنة على القيام بإحصاء لهذه الشريحة من الأطفال الذين بقضون حياتهم كاملة مشردين في الشوارع.





