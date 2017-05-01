 ''الوزيرة الحقاوي'' غاضبة من ''العثماني والرميد'' بسبب الأطفال بدون هوية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل...تنقيل المجموعة الأولى من معتقلي حراك الريف نحو مدينة الحسيمة تحت إجراءات أمنية مشددة | مجتمع

عاجل...تنقيل المجموعة الأولى من معتقلي ''حراك الريف'' نحو مدينة الحسيمة تحت إجراءات أمنية مشددة

بالفيديو..أكبر حريق في رمضان بسيدي مومن فكازا وها شنو وقع | حوادث و حقوق

بالفيديو..أكبر حريق في رمضان بسيدي مومن فكازا وها شنو وقع

مصدر مطلع يوضح: هذه حقيقة استدعاء نوال بنعيسي من طرف أمن الحسيمة | بوليتيك

مصدر مطلع يوضح: هذه حقيقة استدعاء نوال بنعيسي من طرف أمن الحسيمة

الوزيرة الحقاوي غاضبة من العثماني والرميد بسبب الأطفال بدون هوية | بوليتيك

''الوزيرة الحقاوي'' غاضبة من ''العثماني والرميد'' بسبب الأطفال بدون هوية

مثير..مراهق أثار ضجة وسط مسجد خلال صلاة التراويح بأكادير وأشاد بتنظيم الدولة الإسلامية..وها شنو وقع+تفاصيل حصرية | حوادث و حقوق

مثير..مراهق أثار ضجة وسط مسجد خلال صلاة التراويح بأكادير وأشاد بتنظيم الدولة الإسلامية..وها شنو

عاجل ومثير.. شوفو أشنو وقع داخل مؤسسة تعليمية خلال الامتحان الجهوي ببرشيد | حوادث و حقوق

عاجل ومثير.. شوفو أشنو وقع داخل مؤسسة تعليمية خلال الامتحان الجهوي ببرشيد

وزارة الصحة تكشف وجود إصابات بحمى خطيرة تتسبب فيها الماشية بالعيون | مجتمع

وزارة الصحة تكشف وجود إصابات بحمى خطيرة تتسبب فيها الماشية بالعيون

بالصورة.. أشهر إعلامي عربي يخضع لعملية جراحية لاستئصال ورم | حوادث و حقوق

بالصورة.. أشهر إعلامي عربي يخضع لعملية جراحية لاستئصال ورم

كازا تهتز على وقع خبر مفجع تزامنا مع امتحانات الأولى باكالوريا..هاشنو دار تلميذ منين حصل عندو المدير تيليفون | حوادث و حقوق

كازا تهتز على وقع خبر مفجع تزامنا مع امتحانات الأولى باكالوريا..هاشنو دار تلميذ منين حصل عندو

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

''الوزيرة الحقاوي'' غاضبة من ''العثماني والرميد'' بسبب الأطفال بدون هوية

بتاريــخ : 2 يونيو 2017 / 14:07 الوزيرة الحقاوي غاضبة من العثماني والرميد بسبب الأطفال بدون هوية | بوليتيك
''الوزيرة الحقاوي'' غاضبة من ''العثماني والرميد'' بسبب الأطفال بدون هوية
علمت''شوف تيفي'' أن وزيرة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الإجتماعية ، ''بسيمة الحقاوي'' غاضبة من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الدولة مصطفى الرميد بعد تجاهل وزارتها في اللجنة التي أحدتث

شوف تيفي

علمت''شوف تيفي'' أن وزيرة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الإجتماعية ، ''بسيمة الحقاوي'' غاضبة من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الدولة مصطفى الرميد بعد تجاهل وزارتها في اللجنة التي أحدتث لتتبع وإحصاء الأطفال بدون هوية والتي أعلن عنها في المجلس الحكومي يوم أمس.

وحسب مصادر مطلعة، فاللجنة التي أخبر ''سعد الدين العثماني'' المجلس الحكومي يوم أمس، على أن وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد قد شكلها، تجاهلت وزارة ''بسيمة الحقوي'' التي تساءلت أمام بعض المقربين منها عن الأساس القانوني الذي تم الإستناد اليه في تشكيل لجنة بين وزارية واستدعاء وزراء آخرين مع تجاهل الوزارة الوصية عن الأسرة؟

ويأتي غضب وتساؤل الوزيرة الحقاوي وسط مجموعة من الإستفسارات التي تشير إلى تخبط وسوء تدبير الإختصاصات الوزارية، حيث مازال سعد الدين العثماني يتهرب من الحديث عن موقع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، التي يرأسها حول الموضوع؟

هذا، وأعلن بشكل رسمي عن تشكيل لجنة يرأسها ''مصطفى الرميد'' تضم كل من وزارة الداخلية والعدل والتعليم ، لمعالجة ظاهرة الأطفال بدون هوية والذين يعانون عددا من المشاكل على مستوى التسجيل في المدارس، حيث ستعمل اللجنة على القيام بإحصاء لهذه الشريحة من الأطفال الذين بقضون حياتهم كاملة مشردين في الشوارع.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة اللجنة العثماني الوزارة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مصدر مطلع يوضح: هذه حقيقة استدعاء نوال بنعيسي من طرف أمن الحسيمة | بوليتيك

مصدر مطلع يوضح: هذه حقيقة استدعاء نوال بنعيسي من طرف أمن الحسيمة

قضية الصحراء المغربية تنتقل من الإدارة الأمريكية إلى يد الأوروبيين | بوليتيك

قضية الصحراء المغربية تنتقل من الإدارة الأمريكية إلى يد الأوروبيين

مزوار رئيس مؤتمر كوب 22 يعرب عن استيائه العميق إزاء قرار ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس | بوليتيك

مزوار رئيس مؤتمر كوب 22 يعرب عن استيائه العميق إزاء قرار ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس

هام..هذا ما كشف عنه مسؤول بوزارة الداخلية بخصوص مدينة الحسيمة | بوليتيك

هام..هذا ما كشف عنه مسؤول بوزارة الداخلية بخصوص مدينة الحسيمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تلميذ في تعليق طريف على العقوبة السجنية لأصحاب الباكالوريا:5 سنين ديال الحبس مالنا شافرين بنكة | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

تلميذ في تعليق طريف على العقوبة السجنية لأصحاب الباكالوريا:5 سنين ديال الحبس مالنا شافرين بنكة

فيديو | حنان فاضلي دخلات طول وعرض فبعض الفنانين المغاربة.. إيهاب أمير/حاتم عمرو/زهير بهاوي/أسماء لمنور | قنوات أخرى

فيديو | حنان فاضلي دخلات طول وعرض فبعض الفنانين المغاربة.. إيهاب أمير/حاتم عمرو/زهير بهاوي/أسماء لمنور

أم تبكي و توجه نداء للملك محمد السادس..ولدي مشا حرك لتركيا صحابو عايشين و أنا معرفتش ولدي واش حي و لا ميت..للمساعدة | حالة خاصة

أم تبكي و توجه نداء للملك محمد السادس..ولدي مشا حرك لتركيا صحابو عايشين و أنا معرفتش ولدي واش حي و لا ميت..للمساعدة

كيداير السوق:العدس و الحمص ضروريين عند المغاربة فرمضان و لكن الثمن ديالهم غالي | أش كاين فالسوق

كيداير السوق:العدس و الحمص ضروريين عند المغاربة فرمضان و لكن الثمن ديالهم غالي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل...تنقيل المجموعة الأولى من معتقلي حراك الريف نحو مدينة الحسيمة تحت إجراءات أمنية مشددة | مجتمع
منذ 19 دقيقة

عاجل...تنقيل المجموعة الأولى من معتقلي ''حراك الريف'' نحو مدينة الحسيمة تحت إجراءات أمنية مشددة

بالفيديو..أكبر حريق في رمضان بسيدي مومن فكازا وها شنو وقع | حوادث و حقوق

بالفيديو..أكبر حريق في رمضان بسيدي مومن فكازا وها شنو وقع

مصدر مطلع يوضح: هذه حقيقة استدعاء نوال بنعيسي من طرف أمن الحسيمة | بوليتيك

مصدر مطلع يوضح: هذه حقيقة استدعاء نوال بنعيسي من طرف أمن الحسيمة

الوزيرة الحقاوي غاضبة من العثماني والرميد بسبب الأطفال بدون هوية | بوليتيك

''الوزيرة الحقاوي'' غاضبة من ''العثماني والرميد'' بسبب الأطفال بدون هوية

﻿ ﻿
أمس 13:44 GMT

عاجل: في هذه الأثناء..العافية شاعلة فمستعجلات ابن رشد فكازا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.