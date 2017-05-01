 مثير..مراهق أثار ضجة وسط مسجد خلال صلاة التراويح بأكادير وأشاد بتنظيم الدولة الإسلامية..وها شنو وقع+تفاصيل حصرية ﻿
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مثير..مراهق أثار ضجة وسط مسجد خلال صلاة التراويح بأكادير وأشاد بتنظيم الدولة الإسلامية..وها شنو وقع+تفاصيل حصرية

بتاريــخ : 2 يونيو 2017 / 13:56 مثير..مراهق أثار ضجة وسط مسجد خلال صلاة التراويح بأكادير وأشاد بتنظيم الدولة الإسلامية..وها شنو وقع+تفاصيل حصرية | حوادث و حقوق
مثير..مراهق أثار ضجة وسط مسجد خلال صلاة التراويح بأكادير وأشاد بتنظيم الدولة الإسلامية..وها شنو وقع+تفاصيل حصرية
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن مسجد أبو بكر الصديق الموجود على مستوى حي الداخلة المجاور للكليات بمدينة أكادير، عرف ليلة أمس الخميس بالموازاة مع صلاة التراويح، واقعة جد خطيرة، بطلها مراهق، بدأ

"شوف تيفي"


علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن مسجد أبو بكر الصديق الموجود على مستوى حي الداخلة المجاور للكليات بمدينة أكادير، عرف ليلة أمس الخميس بالموازاة مع صلاة التراويح، واقعة جد خطيرة، بطلها مراهق، بدأ بالصراخ وبالإشادة بـتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المراهق هو تلميذ يبلغ من العمر 15 سنة، فاجأ المصلين بصراخه وهويشيد بتنظيم الدولة الإسلامية، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، وقامت بإيقافه.

وأكد المصدر ذاته أن المراهق تم وضعه تحت المراقبة لدى قاضي الأحداث، مشيرا إلى أن والدة المعني بالأمر تقدمت بمجموعة من الأوراق، تفيذ بأنه يعاني من اضطرابات نفسية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مسجد أبو بكر الصديق المراهق تنظيم الدولة الإسلامية أكادير

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