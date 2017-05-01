عاجل ومثير.. شوفو أشنو وقع داخل مؤسسة تعليمية خلال الامتحان الجهوي ببرشيد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الثانوينة التأهيلية أولاد حريز ببرشيد، شهدت قبل قليل من يومه الجمعة، واقعة مثيرة، بطلتها تلميذة تم منعها من اجتياز الامتحان الجهوي ما تسبب في دخولها في حالة هستيرية وانهيار عصبي

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الثانوينة التأهيلية أولاد حريز ببرشيد، شهدت قبل قليل من يومه الجمعة، واقعة مثيرة، بطلتها تلميذة تم منعها من اجتياز الامتحان الجهوي ما تسبب في دخولها في حالة هستيرية وانهيار عصبي أسفر عن سقوطها مغميا عليها.

وحسب قريب هذه التلميذة في اتصال له مع "شوف تيفي" فإن الأخيرة تفاجأت بمنعها من اجتياز الامتحان من طرف إدارة المؤسسة التعليمية المذكورة بدعوى وجود خطأ في اسمها في الدعوة الموجهة لها وأيضا لعدم وجود اسمها فيما يسمى بـ "مسار"، مشيرا إلى أن الأمر جعل التلميذة تدخل في حالة هيسترية، خاصة بعد أن تم إعلامها بأنها ستكرر السنة لأن اسمها غير مدرج ضمن التلاميذ الذين درسوا السنة الدراسة الحالية.

وأوضح القريب ذاته أن هذه الأخيرة التي تدرس في شعبة العلوم التجريبية، درست طيلة السنة وحصلت على نتائج الدورة الأولى وهو ما أثار استغراب الجميع عن سبب منعها، مؤكدا أنه قام بالتوجه إلى مندوبية التعليم بمدينة برشيد والتي أبلغته أن المؤسسة هي من تتحمل الخطأ لعدم إدراجها اسم التلميذة في برنامج "مسار" منذ بداية السنة.