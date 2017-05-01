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وزارة الصحة تكشف وجود إصابات بحمى خطيرة تتسبب فيها الماشية بالعيون

بتاريــخ : 2 يونيو 2017 / 13:33 وزارة الصحة تكشف وجود إصابات بحمى خطيرة تتسبب فيها الماشية بالعيون | مجتمع
وزارة الصحة تكشف وجود إصابات بحمى خطيرة تتسبب فيها الماشية بالعيون
أعلنت المديرية الجهوية للصحة بالعيون، أنها شخصت بعض الحالات المعزولة والمتفرقة للحمى المتموجة، مؤكدة أن هذه الحالات، التي تبقى عادية ودون مضاعفات، تمت معالجتها وتزويد أصحابها بالأدوية مجانا.

"شوف تيفي"


أعلنت المديرية الجهوية للصحة بالعيون، أنها شخصت بعض الحالات المعزولة والمتفرقة للحمى المتموجة، مؤكدة أن هذه الحالات، التي تبقى عادية ودون مضاعفات، تمت معالجتها وتزويد أصحابها بالأدوية مجانا.

وأوضح بلاغ لوزارة الصحة، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن المديرية الجهوية للصحة بالعيون بتنسيق مع المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالعيون شخصت بعض الحالات المعزولة والمتفرقة للحمى المتموجة، وهي حالات تقل بكثير عما سجل في السنوات السابقة خاصة سنة 2007، حيث بلغ عددها آنذاك 21 حالة.

وأضافت الوزارة أن المصالح الطبية المحلية، قامت على إثر ذلك، وعلى وجه السرعة، كما هو معمول به في إطار البرنامج الوطني لمحاربة الحمى المتموجة، بتقصي وبائي حول جميع الحالات المسجلة مع تعزيز المراقبة الوبائية لهذا الداء.

وأكدت أنه إضافة إلى ذلك، فقد باشرت المصالح البيطرية التابعة للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالعيون، بتنسيق مع السلطات المحلية، بحثا ميدانيا استهدف المنتوجات المعروضة، بالإضافة إلى حملة لرصد صحة قطعان الماشية في الجهة.

وأوضحت أن هذا المرض لا ينتقل من شخص إلى آخر، ويصيب الإنسان عن طريق الاتصال المباشر مع الحيوانات المصابة، أو استهلاك اللحوم الناقصة الطهي أو الحليب ومشتقاته غير المبسترة، مؤكدا أن هذه الحمى لا علاقة لها بالمداواة الموسمية التي تمارس على قطعان الماشية.

وتعهدت الوزارة باطلاع الرأي العام على نتائج البحث الميداني وعن أي مستجدات تخص الوضعية الوبائية لهذا الداء، داعية المصالح المختصة المواطنين إلى ضرورة الطهي الجيد للمنتوجات الحيوانية، وكذا تجنب استهلاك الحليب غير المبستر وكذا مشتقاته غير المبسترة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وزارة الصحة العيون الحمى المتموجة

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