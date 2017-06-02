بالصورة.. أشهر إعلامي عربي يخضع لعملية جراحية لاستئصال ورم ﻿

أجرى الإعلامي العربي الشهير مصطفى الآغا عملية جراحية بألمانيا صباح أمس الخميس، لاستئصال ورم في الكلية، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية.

"شوف تيفي"

أجرى الإعلامي العربي الشهير مصطفى الآغا عملية جراحية بألمانيا صباح أمس الخميس، لاستئصال ورم في الكلية، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الآغا مقدم برنامج صدى الملاعب على قناة "إم بي سي"، توجه إلى مدينة ميونخ الألمانية لإجراء الجراحة، وقال بهذا الخصوص "الحمد لله، تمت العملية، ولكني ما زلت في العناية المشددة، لهذا لم أستطع التواصل معكم، تم استئصال الورم، وبقي أن نطمئن على نوعه، كل الشكر لكم".



