 كازا تهتز على وقع خبر مفجع تزامنا مع امتحانات الأولى باكالوريا..هاشنو دار تلميذ منين حصل عندو المدير تيليفون ﻿
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كازا تهتز على وقع خبر مفجع تزامنا مع امتحانات الأولى باكالوريا..هاشنو دار تلميذ منين حصل عندو المدير تيليفون

بتاريــخ : 2 يونيو 2017 / 13:16 كازا تهتز على وقع خبر مفجع تزامنا مع امتحانات الأولى باكالوريا..هاشنو دار تلميذ منين حصل عندو المدير تيليفون | حوادث و حقوق
كازا تهتز على وقع خبر مفجع تزامنا مع امتحانات الأولى باكالوريا..هاشنو دار تلميذ منين حصل عندو المدير تيليفون
علمت'' شوف تيفي'' أن تلميذا بمستوى الأولى باكالوريا وضع حدا لحياته صباح اليوم الجمعة بمنطقة الرحمة نواحي الدار البيضاء بعدما ضبط لديه مدير المؤسسة هاتفا نقالا كان ينوي استخدامه في عملية الغش.

شوف تيفي

علمت" شوف تيفي" أن تلميذا بمستوى الأولى باكالوريا وضع حدا لحياته صباح اليوم الجمعة بمنطقة الرحمة نواحي الدار البيضاء بعدما ضبط لديه مدير المؤسسة هاتفا نقالا كان ينوي استخدامه في عملية الغش.

و حسب مصادرنا،و بعدما قام مدير المؤسسة بضبط التلميذ البالغ (18 سنة) و هو يحاول الغش بواسطة هاتفه النقال، خرج التلميذ من المؤسسة مسرعا قاصدا منزله وفي غفلة من عائلته ألقى بنفسه من سطح منزله الكائن بحي الفتح 3 بالرحمة.

ووسط تجمهر الساكنة و العائلة تم نقل التلميذ إلى مستعجلات مستشفى ابن رشد بالبيضاء إلا أنه فارق الحياة .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب ساكنة الرحمة

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