كازا تهتز على وقع خبر مفجع تزامنا مع امتحانات الأولى باكالوريا..هاشنو دار تلميذ منين حصل عندو المدير تيليفون ﻿

شوف تيفي
علمت" شوف تيفي" أن تلميذا بمستوى الأولى باكالوريا وضع حدا لحياته صباح اليوم الجمعة بمنطقة الرحمة نواحي الدار البيضاء بعدما ضبط لديه مدير المؤسسة هاتفا نقالا كان ينوي استخدامه في عملية الغش.
و حسب مصادرنا،و بعدما قام مدير المؤسسة بضبط التلميذ البالغ (18 سنة) و هو يحاول الغش بواسطة هاتفه النقال، خرج التلميذ من المؤسسة مسرعا قاصدا منزله وفي غفلة من عائلته ألقى بنفسه من سطح منزله الكائن بحي الفتح 3 بالرحمة.
ووسط تجمهر الساكنة و العائلة تم نقل التلميذ إلى مستعجلات مستشفى ابن رشد بالبيضاء إلا أنه فارق الحياة .
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