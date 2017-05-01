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عاجل و بالفيديو..حريق مهول داخل مطار محمد الخامس بالبيضاء في رمضان

بتاريــخ : 2 يونيو 2017 / 12:53 عاجل و بالفيديو..حريق مهول داخل مطار محمد الخامس بالبيضاء في رمضان | مجتمع
عاجل و بالفيديو..حريق مهول داخل مطار محمد الخامس بالبيضاء في رمضان
اندلع قبل قليل من يومه الجمعة، حريق مهول داخل مطار محمد الخامس بالبيضاء، وبالتحديد بمستودعات مخصصة لوضع السلع، وذلك حسب ما أكده مصدر لـ ''شوف تيفي''.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل من يومه الجمعة، حريق مهول داخل مطار محمد الخامس بالبيضاء، وبالتحديد بمستودعات مخصصة لوضع السلع، وذلك حسب ما أكده مصدر لـ "شوف تيفي".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحريق، اندلع بثلاث مستودعات بسبب انفجار شاحن حاسوب محمول، موضحا أن شاحنات تابعة للوقاية المدنية، ومباشرة بعد اندلاع النيران، تدخلت بسرعة، وتمكنت من إخمادها.

وتوصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو، يوثق لحظة قيام شاحنة تابعة للوقاية المدنية، بإخماد ألسنة النيران التي من المحتمل أن تكون قد خلفت خسائر مادية جسيمة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حريق مهول مطار محمد الخامس

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