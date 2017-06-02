عاجل ومؤلم..هذا هو العساس اللي حرق راسو بالقرب من دونور وهذا هو مصيره +صورة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حارس السيارات، الذي أضرم النار في جسده أمس الخميس، أمام مركب محمد الخامس بالبيضاء، فارق الحياة قبل قليل من يومه الجمعة، بالمستشفى الجامعي ابن رشد.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن حارس السيارات، الذي أضرم النار في جسده أمس الخميس، أمام مركب محمد الخامس بالبيضاء، فارق الحياة قبل قليل من يومه الجمعة، بالمستشفى الجامعي ابن رشد.

وأكد المصدر ذاته أن حارس السيارات المسمى "مصطفى.م" في عقده السادس، كان معروفا بين أصدقائه والمقربين منه خاصة في حي درب غلف بالبيضاء بأخلاقه الحميدة.

وكانت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو، يوثق لحظة قيام هذا الشخص بإضرام النار في جسده احتجاجا على رفض منحه رخصة لحراسة السيارات.



