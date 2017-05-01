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الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

عاجل وحصري..هيئة الدفاع عن الزفزافي لن تقابله اليوم بالرغم من انتهاء مدة الحراسة النظرية.. وها علاش

بتاريــخ : 2 يونيو 2017 / 12:10 عاجل وحصري..هيئة الدفاع عن الزفزافي لن تقابله اليوم بالرغم من انتهاء مدة الحراسة النظرية.. وها علاش | مجتمع
عاجل وحصري..هيئة الدفاع عن الزفزافي لن تقابله اليوم بالرغم من انتهاء مدة الحراسة النظرية.. وها علاش
أكد المحامي سعيد بنحماني المنتمي لهيئة المحامين المكلفة بالدفاع عن ناصر الزفزافي، لـ ''شوف تيفي'' أنه لن يستطيع مقابلة موكله اليوم الجمعة، بالرغم من انتهاء المدة المحددة للحراسة النظرية.

"شوف تيفي"

أكد المحامي سعيد بنحماني المنتمي لهيئة المحامين المكلفة بالدفاع عن ناصر الزفزافي، لـ "شوف تيفي" أنه لن يستطيع مقابلة موكله اليوم الجمعة، بالرغم من انتهاء المدة المحددة للحراسة النظرية.

وأوضح بنحماني أن مدة الحراسة النظرية بالنسبة لناصر الزفزافي تنتهي عند الساعة الرابعة عصرا، ونظرا لانتهاء عمل الإدارات عند هذا التوقيت فإنه يستحيل مقابلة الزفزافي اليوم، وأيضا يومي السبت والأحد بسبب عطلة نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن الموعد المحدد لمقابلته هو يوم الاثينن المقبل.
وأكد بنحماني مقابلة الزفزافي يوم الاثنين المقبل، سواء تمت متابعته بجنح أو بقانون الإرهاب، مشيرا إلى أن باقي المعتقلين من المحتمل أن يتم نقلهم اليوم الجمعة أو غدا السبت إلى محكمة الاستئناف بالحسيمة.
تجدر الإشارة إلى أن ناصر الزفزافي، يتواجد بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، منذ اعتقاله الاثنين الماضي، بسبب تورطه في إهانة خطيب مسجد محمد الخامس بالحسيمة، ومنعه من إلقاء خطبة صلاة الجمعة.

 

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