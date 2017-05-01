 عاجل:زلزال يضرب الجزائر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:زلزال يضرب الجزائر | دولي

عاجل:زلزال يضرب الجزائر

قضية الصحراء المغربية تنتقل من الإدارة الأمريكية إلى يد الأوروبيين | بوليتيك

قضية الصحراء المغربية تنتقل من الإدارة الأمريكية إلى يد الأوروبيين

فيديو جد صادم.. شوفو أشنو واقع لمغربيات في رمضان بالسعودية+تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم.. شوفو أشنو واقع لمغربيات في رمضان بالسعودية+تفاصيل مؤلمة

عاجل:36 قتيلا في هجوم على محل للقمار و ها شنو وقع | دولي

عاجل:36 قتيلا في هجوم على محل للقمار و ها شنو وقع

عاجل.. بالرغم من تحذيرات وزارة حصاد: تسريب امتحانات الأولى باكالوريا بالمغرب+صور | مجتمع

عاجل.. بالرغم من تحذيرات وزارة حصاد: تسريب امتحانات الأولى باكالوريا بالمغرب+صور

مزوار رئيس مؤتمر كوب 22 يعرب عن استيائه العميق إزاء قرار ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس | بوليتيك

مزوار رئيس مؤتمر كوب 22 يعرب عن استيائه العميق إزاء قرار ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق

هام..هذا ما كشف عنه مسؤول بوزارة الداخلية بخصوص مدينة الحسيمة | بوليتيك

هام..هذا ما كشف عنه مسؤول بوزارة الداخلية بخصوص مدينة الحسيمة

مسيرة إحتجاجية تجوب شوارع مدينة أكادير ليلا ضد التهميش وتدبير المسؤولين | مجتمع

مسيرة إحتجاجية تجوب شوارع مدينة أكادير ليلا ضد التهميش وتدبير المسؤولين

قاضي بوزارة العدل يكشف بعض المعطيات بخصوص قضية الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

قاضي بوزارة العدل يكشف بعض المعطيات بخصوص قضية الزفزافي ورفاقه

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

عاجل:زلزال يضرب الجزائر

بتاريــخ : 2 يونيو 2017 / 11:52 عاجل:زلزال يضرب الجزائر | دولي
عاجل:زلزال يضرب الجزائر
سُجلت اليوم الجمعة هزة أرضية بلغت شدتها 5.3 درجات على سلم ريشتر بعين تيموشنت حسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء


شوف تيفي:

سُجلت اليوم الجمعة هزة أرضية بلغت شدتها 5.3 درجات على سلم ريشتر بعين تيموشنت حسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء

وأضاف ذات المصدر أن مركز الهزة حدد على بعد 71 كيلومتر شمال غرب عين تيموشنت.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الجزائر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:36 قتيلا في هجوم على محل للقمار و ها شنو وقع | دولي

عاجل:36 قتيلا في هجوم على محل للقمار و ها شنو وقع

أولى أحكام رمضان 2017...السجن النافذ لأربعة أشخاص أفطروا ودخنوا في رمضان | دولي

أولى أحكام رمضان 2017...السجن النافذ لأربعة أشخاص ''أفطروا ودخنوا'' في رمضان

مثير..هولاند يصوم رمضان للمرة الثالثة على التوالي وها علاش | دولي

مثير..هولاند يصوم رمضان للمرة الثالثة على التوالي وها علاش

مثير.. عضو بالأزهر يطالب بتعديل مواقيت الإفطار لهذا السبب | دولي

مثير.. عضو بالأزهر يطالب بتعديل مواقيت الإفطار لهذا السبب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أم تبكي و توجه نداء للملك محمد السادس..ولدي مشا حرك لتركيا صحابو عايشين و أنا معرفتش ولدي واش حي و لا ميت..للمساعدة | حالة خاصة
منذ 6 دقائق

أم تبكي و توجه نداء للملك محمد السادس..ولدي مشا حرك لتركيا صحابو عايشين و أنا معرفتش ولدي واش حي و لا ميت..للمساعدة

كيداير السوق:العدس و الحمص ضروريين عند المغاربة فرمضان و لكن الثمن ديالهم غالي | أش كاين فالسوق

كيداير السوق:العدس و الحمص ضروريين عند المغاربة فرمضان و لكن الثمن ديالهم غالي

شوف الصحافة: مافيا تخترق أنظمة الجمارك والنقل | شوف الصحافة

شوف الصحافة: مافيا تخترق أنظمة الجمارك والنقل

خبر اليوم: تفاصيل جديدة بخصوص الزفزافي والمعتقلين بسبب أحداث الحسيمة | خبر اليوم

خبر اليوم: تفاصيل جديدة بخصوص الزفزافي والمعتقلين بسبب أحداث الحسيمة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل:زلزال يضرب الجزائر | دولي
منذ 2 دقائق

عاجل:زلزال يضرب الجزائر

قضية الصحراء المغربية تنتقل من الإدارة الأمريكية إلى يد الأوروبيين | بوليتيك

قضية الصحراء المغربية تنتقل من الإدارة الأمريكية إلى يد الأوروبيين

فيديو جد صادم.. شوفو أشنو واقع لمغربيات في رمضان بالسعودية+تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم.. شوفو أشنو واقع لمغربيات في رمضان بالسعودية+تفاصيل مؤلمة

عاجل:36 قتيلا في هجوم على محل للقمار و ها شنو وقع | دولي

عاجل:36 قتيلا في هجوم على محل للقمار و ها شنو وقع

﻿ ﻿
أمس 13:44 GMT

عاجل: في هذه الأثناء..العافية شاعلة فمستعجلات ابن رشد فكازا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.