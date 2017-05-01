عاجل:زلزال يضرب الجزائر ﻿

سُجلت اليوم الجمعة هزة أرضية بلغت شدتها 5.3 درجات على سلم ريشتر بعين تيموشنت حسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء



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سُجلت اليوم الجمعة هزة أرضية بلغت شدتها 5.3 درجات على سلم ريشتر بعين تيموشنت حسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء



وأضاف ذات المصدر أن مركز الهزة حدد على بعد 71 كيلومتر شمال غرب عين تيموشنت.

