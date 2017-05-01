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قضية الصحراء المغربية تنتقل من الإدارة الأمريكية إلى يد الأوروبيين

بتاريــخ : 2 يونيو 2017 / 11:49 قضية الصحراء المغربية تنتقل من الإدارة الأمريكية إلى يد الأوروبيين | بوليتيك
قضية الصحراء المغربية تنتقل من الإدارة الأمريكية إلى يد الأوروبيين
كشفت مصادر ديبلوماسية أن المغرب وافق رسميا على تعيين الرئيس الألماني الأسبق ''هورست كولر'' مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، خلفا لكريستوف الروس كما كشفت أن جبهة البوليساريو بدأت

شوف تيفي:

كشفت مصادر ديبلوماسية أن المغرب وافق رسميا على تعيين الرئيس الألماني الأسبق ''هورست كولر'' مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، خلفا لكريستوف الروس كما كشفت أن جبهة البوليساريو بدأت تحركات ماراطونية لدى وزارة الخارجية الألمانية، تجنبا لأي مفاجآت تأتي من المبعوث الأممي الجديد.

وحسب نفس المصادر كما جاء في يومية ''المساء' في عددها الادر اليوم الجمعة'، فإن كولر أصبح يحظى بثقة المغرب وجبهة البوليساريو بشكل رسمي، ولم يعد تعيينه بشكل رسمي يحتاج إلا لكلمة مجلس الأمن، الذي من المنتظر أن يوافق على التعيين استجابة للأمين العام للأمم المتحدة.

وحسب اليومية دائما، فإن الطابع الرسمي للتعيين لايحتاج إلا بعض الخطوات داخل أجهزة الأمم المتحدة، ويحظى تعيين كولر بدعم أوروبي كبير، ومن المنتظر أن يحظى بدعم بلاده ألمانيا من أجل إنجاح مهمته في الوساطة بين المغرب وجبهة البوليساريو. وتشير المصادر ذاتها إلى أن الدول الأوروبية تعهدت بتقديم المساعدة اللازمة للمبعوث الجديد من أجل إنجاح مهمته.

 

‫شوف تيفي

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المغرب الصحراء مبعوث تعيين ألمانيا

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