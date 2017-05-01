 فيديو جد صادم.. شوفو أشنو واقع لمغربيات في رمضان بالسعودية+تفاصيل مؤلمة ﻿
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فيديو جد صادم.. شوفو أشنو واقع لمغربيات في رمضان بالسعودية+تفاصيل مؤلمة

بتاريــخ : 2 يونيو 2017 / 11:39 فيديو جد صادم.. شوفو أشنو واقع لمغربيات في رمضان بالسعودية+تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق
فيديو جد صادم.. شوفو أشنو واقع لمغربيات في رمضان بالسعودية+تفاصيل مؤلمة
توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، ظهرت خلاله مجموعة من المغربيات اللائي يتواجدن بالسعودية، وهن يكشفن عن الجحيم الذي يعشنه بمقر إقامتهن، بعد أن قاموا سعوديون بحرمانهم من جوازات سفرهم وأيضا من أبسط

"شوف تيفي":

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو، ظهرت خلاله مجموعة من المغربيات اللائي يتواجدن بالسعودية، وهن يكشفن عن الجحيم الذي يعشنه بمقر إقامتهن، بعد أن قاموا سعوديون بحرمانهم من جوازات سفرهم وأيضا من أبسط مقومات العيش الكريم.

وكشفت إحدى المغربيات في هذا الفيديو أن عددهن كبير جدا، وقد حللن بالسعودية من أجل العمل والحصول على لقمة العيش، إلا أنهن صدمن بعد أن أصبحن معرضات للتعذيب والتعنيف والضرب والتجويع خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت هذه المغربية أنهن لجأن إلى السفارة المغربية للحصول على المساعدة إلا أن الأبواب أغلقت عليهن، مشيرة إلى أن جميع المغربيات المحتجازات تأملن في تدخل السفارة للعودة إلى أرض الوطن في القريب العاجل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السعودية العيش الكريم السعودية التعذيب السفارة المغ ربية رمضان

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