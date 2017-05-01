عاجل:36 قتيلا في هجوم على محل للقمار و ها شنو وقع ﻿

قال متحدث باسم الرئيس الفيلبيني إرنستو أبيلا ، اليوم الجمعة، إن 36 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 70 بعد أن اقتحم مسلح مجمعا ترفيهيا يضم قاعات للقمار في مانيلا وأطلق أعيرة نارية وأشعل النار

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قال متحدث باسم الرئيس الفيلبيني إرنستو أبيلا ، اليوم الجمعة، إن 36 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 70 بعد أن اقتحم مسلح مجمعا ترفيهيا يضم قاعات للقمار في مانيلا وأطلق أعيرة نارية وأشعل النار في الطاولات في هجوم يعتقد المسؤولون إنها محاولة سطو.

وأضاف المتحدث ، في مؤتمر صحفي ، أنه ما من دليل يربط بين الهجوم على مجمع (ريزورتس وورلد مانيلا) والقتال الدائر بين القوات الحكومية والمتشددين في الجنوب.

وقال أبيلا "كل الدلائل تشير إلى عمل إجرامي نفذه فرد مضطرب نفسيا على ما يبدو"، مضيفا انه "بالرغم من أن الجاني أطلق أعيرة تحذيرية، إلا أنه ليس هناك فيما يبدو ما يدل على أنه أراد إيذاء أحد أو تعمد إطلاق النار على أحد".

وذكرت قناة "أي إن سي نيوز"، نقلا عن مصدر في دائرة الحماية من الحرائق، أن العديد من الضحايا لقوا حتفهم اختناقا نتيجة لاندلاع النيران في المكان.

وكانت الشرطة قد أعلنت أن مسلحا لم تحدد هويته بعد، قام بالانتحار حرقا، بعد إطلاقه النار على رجال الأمن، في إحدى غرف الفندق، بعد ساعات من الاعتداء على الكازينو.





