عاجل.. بالرغم من تحذيرات وزارة حصاد: تسريب امتحانات الأولى باكالوريا بالمغرب+صور ﻿

مباشرة بعد دقائق على انطلاق الامتحان الجهوي للأولى باكالوريا يومه الجمعة، نشرت صفحات مغربية فايسبوكية، تسريبات خاصة بامتحان اللغة الفرنسية الخاصة بالشعبتين العلمية والأدبية.

"شوف تيفي"

مباشرة بعد دقائق على انطلاق الامتحان الجهوي للأولى باكالوريا يومه الجمعة، نشرت صفحات مغربية فايسبوكية، تسريبات خاصة بامتحان اللغة الفرنسية الخاصة بالشعبتين العلمية والأدبية.

وإلى جانب تسريب أوراق أسئلة الامتحان، فإن صفحات أخرى نشرت الأجوبة، ما دفع بآلاف النشطاء إلى التفاعل معها بالرغم من أن وزارة التربية الوطنية، حذرت في بلاغ لها من القيام بنشر الامتحانات والمساعدة في الغش، مشيرة إلى أن هناك عقوبة حبسية تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات في حق كل شخص تم ضبطه متلبسا في المشاركة في الغش.