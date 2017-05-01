مزوار رئيس مؤتمر كوب 22 يعرب عن استيائه العميق إزاء قرار ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس ﻿

عبر رئيس مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) صلاح الدين مزوار، عن استيائه ''العميق'' بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من اتفاق باريس، مؤكدا أن

"شوف تيفي"+"و م ع"



عبر رئيس مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) صلاح الدين مزوار، عن استيائه "العميق" بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من اتفاق باريس، مؤكدا أن هذا الاتفاق التاريخي هو ثمرة تعاون طويل بين مختلف الأطراف المتدخلة.

وقال مزوار، في بلاغ لرئاسة (كوب 22) توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، إنه "رغم هذا القرار، فإن ديناميكية الفعل المناخي لن تشهد تراجعا. مجهوداتنا الجماعية لمكافحة التغيرات المناخية لن تتوقف هنا والآن، بل على العكس ستتواصل مجهوداتنا لبلوغ الاهداف المنشودة".

وأضاف أن "أمم العالم والفاعلين العموميين وغير العموميين والحكومات والمجتمع المدني والمقاولات وجمعيات المجتمع المدني والمدن والجامعات جميعهم منخرطون في مستقبل نظيف ومستدام، غني بفرص الشغل والتنمية الاقتصادية، مع هاجس الحفاظ على البيئة".

وشدد رئيس مؤتمر (كوب22) على أهمية المحافظة على روح التعاون ومواصلة المجهودات لتنفيذ اتفاق باريس، المعلن عنه في نداء مراكش، مجددا الانخراط التام والقوي ومواصلة العمل الجماعي لفائدة المناخ والتنمية المستدامة، خصوصا للفئات الأكثر ضعفا، لأن "مستقبل أطفالنا و كوكبنا يعتمد على ذلك".



