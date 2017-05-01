 مسيرة إحتجاجية تجوب شوارع مدينة أكادير ليلا ضد التهميش وتدبير المسؤولين ﻿
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مسيرة إحتجاجية تجوب شوارع مدينة أكادير ليلا ضد التهميش وتدبير المسؤولين

بتاريــخ : 2 يونيو 2017 / 10:32 مسيرة إحتجاجية تجوب شوارع مدينة أكادير ليلا ضد التهميش وتدبير المسؤولين | مجتمع
مسيرة إحتجاجية تجوب شوارع مدينة أكادير ليلا ضد التهميش وتدبير المسؤولين
خرج العشرات من المحتجين إلى شوارع مدينة أكادير، في مسيرة سلمية جابت أهم شوارع المدينة والأحياء المجاورة لكليات جامعة إبن زهر، تنديدا بتدبير المسؤولين المحليين والمنتخبين، والتي أزمت وضعية

شوف تيفي

خرج العشرات من المحتجين إلى شوارع مدينة أكادير، في مسيرة سلمية جابت أهم شوارع المدينة والأحياء المجاورة لكليات جامعة إبن زهر، تنديدا بتدبير المسؤولين المحليين والمنتخبين، والتي أزمت وضعية المنطقة والجهة إقتصاديا خاصة في مجال السياحة.

المسيرة السلمية،شارك فيها الطلبة الذين ينتمون إلى الحركة الأمازيغية وقيادات العدل والإحسان، وتحولت الوقفة الإحتجاجية إلى مسيرة جابت شوارع المدينة، تحث أعين رجال الشرطة وعناصر حفظ النظام.

وإنضم العديد من المارين للمسيرة الإحتجاجية، التي رفعت شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين المحليين والمنتخبين، بعد الركود الإقتصادي الذي تعيشه جهة سوس ماسة بعد تراجع السياحة وتراجع أثمنة الحوامض في السوق الدولية.

كما أعلن المحتجون تضامنهم مع المطالب الإجتماعية التي رفعتها ساكنة الحسيمة، مطالبين المسؤولين مركزيا بإرسال لجان تفتيش للمصالح الوزارية بالجهة للوقوف عن الأسباب التي حولت مدينة الإنبعات من الوجهة السياحية والإستثمارية الأولى وطنيا.


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الإحتجاجات الحسيمة الإنبعات الوزارة شوف تيفي

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