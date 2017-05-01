 قاضي بوزارة العدل يكشف بعض المعطيات بخصوص قضية الزفزافي ورفاقه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو جد صادم.. شوفو أشنو واقع لمغربيات في رمضان بالسعودية+تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم.. شوفو أشنو واقع لمغربيات في رمضان بالسعودية+تفاصيل مؤلمة

عاجل:36 قتيلا في هجوم على محل للقمار و ها شنو وقع | دولي

عاجل:36 قتيلا في هجوم على محل للقمار و ها شنو وقع

عاجل.. بالرغم من تحذيرات وزارة حصاد: تسريب امتحانات الأولى باكالوريا بالمغرب+صور | مجتمع

عاجل.. بالرغم من تحذيرات وزارة حصاد: تسريب امتحانات الأولى باكالوريا بالمغرب+صور

مزوار رئيس مؤتمر كوب 22 يعرب عن استيائه العميق إزاء قرار ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس | بوليتيك

مزوار رئيس مؤتمر كوب 22 يعرب عن استيائه العميق إزاء قرار ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق

هام..هذا ما كشف عنه مسؤول بوزارة الداخلية بخصوص مدينة الحسيمة | بوليتيك

هام..هذا ما كشف عنه مسؤول بوزارة الداخلية بخصوص مدينة الحسيمة

مسيرة إحتجاجية تجوب شوارع مدينة أكادير ليلا ضد التهميش وتدبير المسؤولين | مجتمع

مسيرة إحتجاجية تجوب شوارع مدينة أكادير ليلا ضد التهميش وتدبير المسؤولين

قاضي بوزارة العدل يكشف بعض المعطيات بخصوص قضية الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

قاضي بوزارة العدل يكشف بعض المعطيات بخصوص قضية الزفزافي ورفاقه

بالصور بن كيران يختبر شعبيته بالعودة للشارع لأخذ السيلفي مع المواطنين بالرباط | بوليتيك

بالصور بن كيران يختبر شعبيته بالعودة للشارع لأخذ ''السيلفي'' مع المواطنين بالرباط

عاجل: بالصور....حريق مهول وخطير يهز البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل: بالصور....حريق مهول وخطير يهز البيضاء

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

قاضي بوزارة العدل يكشف بعض المعطيات بخصوص قضية الزفزافي ورفاقه

بتاريــخ : 2 يونيو 2017 / 10:25 قاضي بوزارة العدل يكشف بعض المعطيات بخصوص قضية الزفزافي ورفاقه | بوليتيك
قاضي بوزارة العدل يكشف بعض المعطيات بخصوص قضية الزفزافي ورفاقه
أكد القاضي الملحق بوزارة العدل، هشام البلاوي، أن جميع الأشخاص المتابعين في أحداث الحسيمة أو الموقوفين على ذمة البحث، سوف يتمتعون بجميع الضمانات التي يخولها لهم القانون، وفي مقدمتها قرينة

"شوف تيفي"+"و م ع"


أكد القاضي الملحق بوزارة العدل، هشام البلاوي، أن جميع الأشخاص المتابعين في أحداث الحسيمة أو الموقوفين على ذمة البحث، سوف يتمتعون بجميع الضمانات التي يخولها لهم القانون، وفي مقدمتها قرينة البراءة، انطلاقا من دور النيابة العامة في إطار الدفاع عن الحقوق والحريات والتي ستتفاعل مع كافى المطالب.

وأوضح البلاوي، الذي حل ضيفا على النشرة الرئيسية للقناة الأولى أمس الخميس، أن النيابة العامة أمرت بإخضاع مجموعة من الأشخاص المتابعين في أحداث الشغب بالحسيمة للفحصوات الطبية، وهي تتفاعل مع طلبات دفاع الأشخاص الموقوفين ومنحتهم إذنا بزيارة موكليهم بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو ما يدل على أنها تحرص على تمتيع المشتبه فيهم بكافة الضمانات. وفند ما يتم ترويجه من مغالطات على شبكة التواصل الاجتماعي حول تعرض مجموعة من الأشخاص الموقوفين للتعذيب، فهؤلاء لهم دفاعهم وبإمكانهم أن يتقدموا بطلبات الفحص الطبي، مبرزا أن النيابة العامة مستعدة للبحث في كافة الادعاءات المرتبطة بالتعذيب وغيره، ولن تسمح بأي تجاوز كما سيتم تطبيق القانون بشكل صارم.


وأكد أن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول كون مجموعة من الأشخاص الموقوفين تم اختطافهم ونقلهم إلى وجهة مجهولة هو أمر غير صحيح على الإطلاق، على اعتبار أن المشتبه فيهم تم إيقافهم في إطار القانون من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضاية، بناء على تعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، موضحا أن الفرقة الوطنية كلفتها النيابة العامة بالحسيمة بإجراء هذه الأبحاث ولها مقر معروف كباقي مرافق الدولة ولها قانون ينظمها واختصاص في كافة التراب الوطني.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى هذا المعطى الذي يفند هذه المغالطات، فإن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة لا تتوان في الخروج ببلاغات إعلامية تبلغ فيها الرأي العام وتنوره بكل المعطيات عقب كل عملية إيقاف.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ناصر الزفزافي التواصل الاجتماعي بلاغات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

قضية الصحراء المغربية تنتقل من الإدارة الأمريكية إلى يد الأوروبيين | بوليتيك

قضية الصحراء المغربية تنتقل من الإدارة الأمريكية إلى يد الأوروبيين

مزوار رئيس مؤتمر كوب 22 يعرب عن استيائه العميق إزاء قرار ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس | بوليتيك

مزوار رئيس مؤتمر كوب 22 يعرب عن استيائه العميق إزاء قرار ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس

هام..هذا ما كشف عنه مسؤول بوزارة الداخلية بخصوص مدينة الحسيمة | بوليتيك

هام..هذا ما كشف عنه مسؤول بوزارة الداخلية بخصوص مدينة الحسيمة

بالصور بن كيران يختبر شعبيته بالعودة للشارع لأخذ السيلفي مع المواطنين بالرباط | بوليتيك

بالصور بن كيران يختبر شعبيته بالعودة للشارع لأخذ ''السيلفي'' مع المواطنين بالرباط

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أم تبكي و توجه نداء للملك محمد السادس..ولدي مشا حرك لتركيا صحابو عايشين و أنا معرفتش ولدي واش حي و لا ميت..للمساعدة | حالة خاصة
منذ 1 دقيقة

أم تبكي و توجه نداء للملك محمد السادس..ولدي مشا حرك لتركيا صحابو عايشين و أنا معرفتش ولدي واش حي و لا ميت..للمساعدة

كيداير السوق:العدس و الحمص ضروريين عند المغاربة فرمضان و لكن الثمن ديالهم غالي | أش كاين فالسوق

كيداير السوق:العدس و الحمص ضروريين عند المغاربة فرمضان و لكن الثمن ديالهم غالي

شوف الصحافة: مافيا تخترق أنظمة الجمارك والنقل | شوف الصحافة

شوف الصحافة: مافيا تخترق أنظمة الجمارك والنقل

خبر اليوم: تفاصيل جديدة بخصوص الزفزافي والمعتقلين بسبب أحداث الحسيمة | خبر اليوم

خبر اليوم: تفاصيل جديدة بخصوص الزفزافي والمعتقلين بسبب أحداث الحسيمة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

قضية الصحراء المغربية تنتقل من الإدارة الأمريكية إلى يد الأوروبيين | بوليتيك
منذ 50 ثانية

قضية الصحراء المغربية تنتقل من الإدارة الأمريكية إلى يد الأوروبيين

فيديو جد صادم.. شوفو أشنو واقع لمغربيات في رمضان بالسعودية+تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم.. شوفو أشنو واقع لمغربيات في رمضان بالسعودية+تفاصيل مؤلمة

عاجل:36 قتيلا في هجوم على محل للقمار و ها شنو وقع | دولي

عاجل:36 قتيلا في هجوم على محل للقمار و ها شنو وقع

عاجل.. بالرغم من تحذيرات وزارة حصاد: تسريب امتحانات الأولى باكالوريا بالمغرب+صور | مجتمع

عاجل.. بالرغم من تحذيرات وزارة حصاد: تسريب امتحانات الأولى باكالوريا بالمغرب+صور

﻿ ﻿
أمس 13:44 GMT

عاجل: في هذه الأثناء..العافية شاعلة فمستعجلات ابن رشد فكازا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.