 بالصور بن كيران يختبر شعبيته بالعودة للشارع لأخذ ''السيلفي'' مع المواطنين بالرباط ﻿
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بالصور بن كيران يختبر شعبيته بالعودة للشارع لأخذ ''السيلفي'' مع المواطنين بالرباط

بتاريــخ : 2 يونيو 2017 / 04:24 بالصور بن كيران يختبر شعبيته بالعودة للشارع لأخذ السيلفي مع المواطنين بالرباط | بوليتيك
بالصور بن كيران يختبر شعبيته بالعودة للشارع لأخذ ''السيلفي'' مع المواطنين بالرباط
عاد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة السابق، إلى الظهور بالشارع المقابل للمسجد الذي اعتاد الصلاة فيه مساء اليوم بمدينة الرباط، حيث تجمع حول رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب المصباح مجموعة من

شوف تيفي

عاد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة السابق، إلى الظهور بالشارع المقابل للمسجد الذي اعتاد الصلاة فيه مساء اليوم بمدينة الرباط، حيث تجمع حول رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب المصباح مجموعة من المعجبين لأخذ الصور التذكارية.

وتفاعل الفايسبوكيون بشكل كبير مع الظهور الجديد لرئيس الحكومة، مؤكدين من خلال تعليقاتهم أن الصورة الأخيرة لبن كيران هي إعلان عودته لظهوره السياسي والحزبي، حيث أصدر توجيها عشية اليوم لمسؤولي الحزب إقليميا وجهويا، يطالبهم بالعودة إليه والحصول على موافقته قبل إستصدار ي بيان خاصة ذو الطبيعة السياسية.

وبدا بن كيران سعيدا وهو يلتقط الصور الملتقطة ذاتيا المعروفة ب''السيلفي'' مع المواطنين، تزامنا والانتقادات المتزايدة الموجهة لرئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني، الذي يجاهد للبقاء بعيدا عن التصريحات الإعلامية.

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العثماني بن كيران المعجبين التصريحات شوف تيفي

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