عاجل: بالصور....حريق مهول وخطير يهز البيضاء ﻿

''شوف تيفي ''
يعرف حي سيدي مومن في هذه اللحظات من صباح يومه الجمعة، استنفارا أمنيا كبيرا بسبب اندلاع حريق مهول داخل مستودع تابع لشركة متخصصة في صناعة الحفاظات.
وحسب مصدر ''شوف تيفي '' فإن هذا الحريق اندلع فجأة ودون سابق إنذار، مضيفا إلى أن شاحنات تابعة للوقاية المدينة تحاول بجميع إمكانياتها إخماد ألسنة النيران القوية .
وأضاف المصدر ذاته هناك احتمال إلى وفاة أحد الأشخاص داخل المستودع الذي تفحم بشكل كامل ما تسبب في ضياع كمية مهمة من الحفاظات الخاصة بالأطفال.
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