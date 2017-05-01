خاص.. الأمن يوقف عصابة مُتخصصة في تزوير الشواهد الإدارية وطنيا بمقابل مادي بتيزنيت ﻿

كشف مصدر خاص ''لشوف تيفي'' عن إيقاف فرقة من الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لتيزنيت، يوم الأربعاء 31 ماي، أربعة أشخاص من ضمنهم موظف بجماعة قروية ومسير مدرسة لتعليم السياقة، للاشتباه في تورطهم في

شوف تيفي

كشف مصدر خاص ''لشوف تيفي'' عن إيقاف فرقة من الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لتيزنيت، يوم الأربعاء 31 ماي، أربعة أشخاص من ضمنهم موظف بجماعة قروية ومسير مدرسة لتعليم السياقة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزوير شواهد إدارية.



وجرى إيقاف المشتبه فيهم إثر تقدم شخص لمصلحة التوثيق والبطائق التعريفية قصد تغيير بطاقة التعريف الوطنية، حيث تبين من خلال البحث الأولي أن المعني بالأمر لا يقطن بالعنوان المضمن بشهادة السكنى، بل يسعى فقط إلى الحصول على عنوانِ بالمجال الترابي لإقليم تزنيت يسمح له بتقديم طلب الحصول على رخصة السياقة بالمصلحة المعنية بذلك بمدينة تزنيت.



وأوضح ذات المصدر، أن التحريات المباشرة في هذا الإطار بينت أن مسير مدرسة لتعليم السياقة كان يتحصل بطريقة غير قانونية على شواهد للسكنى لزبنائه غير القاطنين بالنفوذ الترابي للإقليم بتواطئ مع موظف يعمل بجماعة قروية، وذلك بمقابل مادي.



وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.