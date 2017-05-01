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أولى أحكام رمضان 2017...السجن النافذ لأربعة أشخاص ''أفطروا ودخنوا'' في رمضان

بتاريــخ : 2 يونيو 2017 / 02:08 أولى أحكام رمضان 2017...السجن النافذ لأربعة أشخاص أفطروا ودخنوا في رمضان | دولي
أولى أحكام رمضان 2017...السجن النافذ لأربعة أشخاص ''أفطروا ودخنوا'' في رمضان
قضت محكمة الناحية بولاية بنزرت التونسية، يومه الخميس 1 يونيو 2017، بسجن أربعة تونسيين شهرا كاملا، بعدما ''أكلوا ودخنوا'' نهارا في شهر رمضان بحديقة عامة، وفق المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في

شوف تيفي وكالات

قضت محكمة الناحية بولاية بنزرت التونسية، يومه الخميس 1 يونيو 2017، بسجن أربعة تونسيين شهرا كاملا، بعدما ''أكلوا ودخنوا'' نهارا في شهر رمضان بحديقة عامة، وفق المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في ''بنزرت'' شكري لحمر.

وليس في تونس قوانين تمنع الأكل وشرب الماء نهارا في الأماكن العامة خلال شهر رمضان، لكن النقاش حول هذه المسألة يعود سنويا خلال هذا الشهر، حيث ينص الدستور التونسي في فصله السادس أن الدولة ''كافلة لحرية المعتقد والضمير''، لكنه ينص أيضا على أن الدولة ''تلتزم بحماية المقدسات ومنع النيل منها''.

ويأتي الحكم في وقت تطالب منظمات حقوقية السلطات بحماية حرية الضمير المنصوص عليها في دستور البلاد لسنة 2014، وإثر دعوة نشطاء إنترنت للتظاهر يوم 11 يونيو للمطالبة باحترام ''الحريات الفردية''.

وحسب تقارير إعلامية محلية، فإن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في بنزرت اعتبر أن المفطرين الأربعة اعتدوا على الآداب العامة عندما أكلوا ودخنوا في حديقة عمومية بصورة استفزازية خلال شهر رمضان ''في دولة ينص دستورها (في فصله الأول) على أن الإسلام دينها''.

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