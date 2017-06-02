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مثير..هولاند يصوم رمضان للمرة الثالثة على التوالي وها علاش

بتاريــخ : 2 يونيو 2017 / 01:55 مثير..هولاند يصوم رمضان للمرة الثالثة على التوالي وها علاش | دولي
مثير..هولاند يصوم رمضان للمرة الثالثة على التوالي وها علاش
قرر النائب الكندي مارك هولاند مرة أخرى الصيام طوال شهر رمضان للعام الثالث على التوالي، مثله مثل بقية المسلمين خلال الشهر الكريم في أنحاء العالم. وأوضح النائب المثير للجدل أنه يخوض تجربة الصيام من

شوف تيفي

قرر النائب الكندي مارك هولاند مرة أخرى الصيام طوال شهر رمضان للعام الثالث على التوالي، مثله مثل بقية المسلمين خلال الشهر الكريم في أنحاء العالم.

وأوضح النائب المثير للجدل أنه يخوض تجربة الصيام من أجل أمرين اثنين، الأول هو الشعور بمعاناة الجوعى، والثاني توفير مال الوجبات التي لا يأكلها أثناء الصيام، والتبرع بها لإحدى المؤسسات الخيرية التي تعنى بالمحتاجين والجوعى في كندا والعالم، حسب ما صرح به لمصادر عربية.

وأكد هولاند سابقا في رسالة له عرضها أمام البرلمان الكندي العام الماضي، قال فيها ''إن الصائم يشعر بالجوع، وفي نهاية اليوم يفطر، لكن الكثير من الجوعى والمحتاجين في عالمنا اليوم لا يجدون ما يسد رمقهم''.

يشار إلى أن مارك هولاند، عضو البرلمان الكندي الذي انتخب عام 2004 عضوا في مجلس العموم الكندي، هو المرشح عن الحزب الليبرالي. أعيد انتخابه في عامي 2006 و2008، ثم عاد إلى البرلمان الكندي عام 2015.

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كندا رمضان برلمان مارك هولاند

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