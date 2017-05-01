مثير.. عضو بالأزهر يطالب بتعديل مواقيت الإفطار لهذا السبب ﻿

ضجة بمصر مرة أخرى بعد أن طفت على السطح طريفة أخرى من طرائف المحاكم المصرية، وذلك بعدإقدام عضو بالأزهر الشريف برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بتعديل مواقيت إفطار

شوف تيفي

ضجة بمصر مرة أخرى بعد أن طفت على السطح طريفة أخرى من طرائف المحاكم المصرية، وذلك بعدإقدام عضو بالأزهر الشريف برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بتعديل مواقيت إفطار الصائم خلال رمضان.

وكشفت مصادر مصرية أن مضمون الدعوى القضائية يُطالب بتأخير موعد إفطار الصائم بعد المغرب أي بعد الآذان بـ 38 دقيقة، وذلك عند ظهور الخيط الأسود في الأفق.

وتطالب الدعوى المثيرة للجدل أيضا بتعديل موعد الإمساك، وموعد صلاة الفجر، ليكون عند ظهور الخيط الأبيض للصبح في السماء، وهو ما أثار حفيظة المصريين.