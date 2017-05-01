نايضة في الجزائر بسبب قفة رمضان وها كيفاش ﻿

عوض أن ينالوا فرصتهم بالحصول على قفة رمضان، حصل فقراء الجزائر على حصص من الهراوات والعصي لدى انتظارهم لأخذ حصتهم من قفة رمضان، من طرف العناصر الأمنية التي مارست القمع والذل على هؤلاء، الذين ذنبهم

شوف تيفي

عوض أن ينالوا فرصتهم بالحصول على قفة رمضان، حصل فقراء الجزائر على حصص من الهراوات والعصي لدى انتظارهم لأخذ حصتهم من قفة رمضان، من طرف العناصر الأمنية التي مارست القمع والذل على هؤلاء، الذين ذنبهم الوحيد أنهم فقراء.

وكشف فيديو لإحدى القنوات الجزائرية تعامل القوات الأمنية بقوة مع صفوف المنتظرين دورهم، والذين اشتكوا من المحسوبية والزبونية في الحصول على قفة رمضان.



