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بتاريــخ : 2 يونيو 2017 / 01:27 عاجل..ورسميا...هذا هو تاريخ زيارة هيئة الدفاع عن المعتقلين لناصر الزفزافي | بوليتيك
عاجل..ورسميا...هذا هو تاريخ زيارة هيئة الدفاع عن المعتقلين ''لناصر الزفزافي''
صرح منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين ''لشوف تيفي'' أنهم سيقومون بزيارة ''ناصر الزفزافي'' يوم غد الجمعة، بعد حصولهم على الترخيص من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة بإلحاح من هيئة

شوف تيفي

صرح منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين ''لشوف تيفي'' أنهم سيقومون بزيارة ''ناصر الزفزافي'' يوم غد الجمعة، بعد حصولهم على الترخيص من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة بإلحاح من هيئة الدفاع بعد رفض الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء.

وأضاف المحامي ''سعيد بن حماني'' أن فترة التمديد التي طالب بها ضابط الشرطة المكلف بالتحقيق مع ''ناصر الزفزافي'' ستنتهي غدا صباحا على الساعة السابعة والنصف صباحا، حيث سيمكن قانونيا للمحامين رؤية المسؤول الأول عن الأحداث التي أعقبت واقعة خطبة الجمعة.

هذا، فيما كشف أعضاء بهيئة الدفاع عن معتقلي الريف، من المقر الرئيسي لحزب الإشتراكي الموحد بمدينة الدار البيضاء قبل قليل، أن المجموعة الأولى التي يترأسها المعتقل ''محمد جلول'' ستمثل أمام محكمة الإستئناف بالحسيمة يوم غد الجمعة إن لم يتم تأجيلها إلى يوم السبت.

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