عاجل...مثول المجموعة الأولى من أصدقاء ''ناصر الزفزافي'' أمام محكمة الإستئناف ﻿

كشف أعضاء بهيئة الدفاع عن معتقلي الريف، من المقر الرئيسي لحزب الإشتراكي الموحد بمدينة الدار البيضاء قبل قليل، أن المجموعة الأولى التي يترأسها المعتقل ''محمد جلول'' ستمثل أمام محكمة الإستئناف

شوف تيفي



كشف أعضاء بهيئة الدفاع عن معتقلي الريف، من المقر الرئيسي لحزب الإشتراكي الموحد بمدينة الدار البيضاء قبل قليل، أن المجموعة الأولى التي يترأسها المعتقل ''محمد جلول'' ستمثل أمام محكمة الإستئناف بالحسيمة يوم غد الجمعة إن لم يثم تأجيلها إلى يوم السبت.



وأضاف منسق الدفاع، المحامي'' سعيد بن حماني'' أن التهم المنتظر توجيهها للمعتقلين هي من إختصاص النيابة العامة التي ستكيف التهم بناء على الأدلة والتحقيقات التي ستقدمها الشرطة القضائية وكذا أقوال المعتقلين.



وأكد عضو هيئة الدفاع في تصريح ''لشوف تيفي'' أن المعتقلين صرحوا بأن معاملة ضباط الشرطة القضائية داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، كان عاديا جدا ولم يتم أبدا ترهيبهم كما يتم ترويجه فايسبوكيا.



