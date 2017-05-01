مثير.. بعد فيديو تفرشيخ النبيذ الأحمر.. المحكمة تقول كلمتها في حق عصابة ''موزامبو'' وهاشحال حكمات عليهم ﻿

بعد اعتقالهم على خلفية الفيديو الذي سبق وأن نشرته ''شوف تيفي'' قبل أشهر وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش وسط الأسبوع الجاري، ثلاثة أفراد ضمن العصابة

شوف تيفي



بعد اعتقالهم على خلفية الفيديو الذي سبق وأن نشرته ''شوف تيفي'' قبل أشهر وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش وسط الأسبوع الجاري، ثلاثة أفراد ضمن العصابة الإجرامية التي كان يتزعمها الملقب بـ''موزامبو '' بالسجن لمدة عشر سنوات لكل فرد.



ويأتي هذا الحكم على هؤلاء بعد متابعتهم في قضية الهجوم على محل لبيع الخمور بمراكش خلال شهر دجنبر الماضي، عندما اقتحم المتهمون بقيادة زعيمهم المحل المذكور، وسرقوا منه مبالغ مالية وقنينات النبيذ الأحمر، وكسروا زجاجات خمر واعتدوا على أصحابه.



