بعد ناصر الزفزافي..لماذا لم يُعتقل نبيل أحجميق اليد اليمنى لزعيم الحراك ؟ ﻿

''نبيل أحجميق '':اسم ارتبط بشكل كبير بمتزعم الحراك بمنطقة الريف، المعتقل ناصر الزفزافي ، الذي كان له دور كبير في زرع الفتنة و تأجيج الاحتجاجات بجوهرة الريف.

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"نبيل أحجميق ":اسم ارتبط بشكل كبير بمتزعم الحراك بمنطقة الريف، المعتقل ناصر الزفزافي ، الذي كان له دور كبير في زرع الفتنة و تأجيج الاحتجاجات بجوهرة الريف.



بعد أيام على اعتقال ناصر الزفزافي (منذ يوم الإثنين الماضي ) بمدينة الحسيمة، طرح مجموعة من المتتبعين للحراك أسئلة استنكارية تصب في اتجاه واحد هو لماذا لم تعتقل السلطات "نبيل أحجميق" الذي يُعتبر اليد اليمنى لناصر الزفزافي وكاثم أسراره ؟؟؟



الرأي العام المغربي و الحسيمي خاصة، استنكر ما قام به رفيق الزفزافي،الناشط السابق بحركة 20 فبراير بعد اعتقال صديق عمره الزفزافي حيث دعا إلى إضراب عام في المدينة و تنظيم مسيرات سلمية لكسر ما وصفه بالحصار المضروب على المدينة و مساندة الزفزافي ومع ذاك ظل لوحده بعيدا عن دائرة المعتقلين مما يطرح أكثر من سؤال خصوصا وأنه يتحمل نفس مسؤولية ناصر فيما نسبت إلى الأخير من اتهامات، بل هناك من ذهب بعيدا إلى حد التشكيك في نضالية أحجميق وقال "القضية فيها إن" .

و إذا كان الزفزافي الذي تورط بعد اعتقاله في أشرطة تحريضية و أموال ضخمة بالعملة الأجنبية فإنه و مما لا شك فيه أن يده اليمنى وخليفته على علم بكل تفاصيل تحركاته و استشاراته و جميع ارتباطاته ..فلماذا إذن اسثني نبيل أحجميق من الإعتقال ؟ سؤال يطرحه بقوة متتبعي حراك الحسيمة ..





