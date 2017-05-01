 محامو مُعتقلي الريف...لا أثار للتعذيب الجسدي على ''رفاق الزفزافي'' المُعتقلين بمقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء ﻿
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محامو مُعتقلي الريف...لا أثار للتعذيب الجسدي على ''رفاق الزفزافي'' المُعتقلين بمقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء

بتاريــخ : 2 يونيو 2017 / 00:44 محامو مُعتقلي الريف...لا أثار للتعذيب الجسدي على رفاق الزفزافي المُعتقلين بمقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء | بوليتيك
محامو مُعتقلي الريف...لا أثار للتعذيب الجسدي على ''رفاق الزفزافي'' المُعتقلين بمقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء
كشف أعضاء بهيئة الدفاع عن معتقلي الريف، من المقر الرئيسي لحزب الإشتراكي الموحد بمدينة الدار البيضاء ، أنه لا أثار للتعذيب الجسدي عن المجموعة الأولى المعتقلين بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

شوف تيفي

كشف أعضاء بهيئة الدفاع عن معتقلي الريف، من المقر الرئيسي لحزب الإشتراكي الموحد بمدينة الدار البيضاء ، أنه لا أثار للتعذيب الجسدي عن المجموعة الأولى المعتقلين بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء.

وأكد المحامون الذين زاروا المعتقلين، بأنهم يعانون فقط من ''الإعياء والضغط النفسي''، وبعض الجروح لدى معتقلين إثنين ثم إيقافهم مساء الجمعة الماضي بعد واقعة خطبة الجمعة.

وجاءت تصريحات المحامين من مقر حزب نبيل منيب في إطار ندوة تحت عنوان ''حراك الريف- نظرة إعلامية'' حول معتقلي الريف.


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