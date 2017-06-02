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مثير..البرلماني السابق ياسين أحجام دخل طول وعرض فالحكومة وها أشنو قال

بتاريــخ : 2 يونيو 2017 / 00:09 مثير..البرلماني السابق ياسين أحجام دخل طول وعرض فالحكومة وها أشنو قال | بوليتيك
مثير..البرلماني السابق ياسين أحجام دخل طول وعرض فالحكومة وها أشنو قال
بعد أن كان قليل الكلام حول الأحداث التي تقع هنا وهناك، خرج الفنان برلماني البيجيدي السابق ياسين أحجام عن صمته، من خلال تدوينة فايسبوكية مثيرة، دخل فيها فالحكومة

شوف تيفي


بعد أن كان قليل الكلام حول الأحداث التي تقع هنا وهناك، خرج الفنان برلماني البيجيدي السابق ياسين أحجام عن صمته، من خلال تدوينة فايسبوكية مثيرة، دخل فيها فالحكومة طول وعرض، حيث قال " الحكومة خاصها تحيد عليها الكرافطات و الكوستيمات و تتخلص مؤقتا من دوك السيارات الفارهة ديال ميرسديس للي كتخلاع ، و تمشي تواجه أزمة الريف بكل تواضع و تخلق جسور حوار مع أبناء الريف للي عليهم يختارو لجنة تمثلهم لدى الدولة في إطار محدد من المطالب الاجتماعية الواضحة و التي يتم التفاوض حولها أخذاً بعين الاعتبار الإمكانيات التي تتيحها الميزانية العامة للدولة الممولة من دافعي الضرائب اللي ساهم فيها كل المواطنين من مختلف أنحاء المملكة، ثم يتم إنهاء التفاوض بالرجوع إلى المنازل و مقرات العمل و استئناف الحياة الطبيعية و تدوين برنامج عمل تنموي عاجل تعلن عنه الحكومة بمنطقة الريف بمحضر رسمي و بآجال محددة ".
ياسين أحجام لم يترشح في الانتخابات الماضية، حيث حاول التفرغ أكثر للأعمال الفنية، التي غاب عنها بسبب البرلمان، وحسب ما كشفه لنا مصدر جيد الاطلاع فقد كان من بين المرشحين بقوة لحمل حقيبة الثقافة، إلا أن المفاوضات الثانية التي خاضها سعد الدين العثماني جرت بما لم تشتهيه سفن أحجام ، وأفرزت أغلبية مختلفة عن تلك التي كان رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران يحلم بتشكيلها.

‫شوف تيفي

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ياسين أحجام الريف تدوينة فايسبوك

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