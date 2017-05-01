 مثير..دولة اسلامية تقطع الكونيكسيون بسبب امتحانات الباكالوريا ﻿
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مثير..دولة اسلامية تقطع الكونيكسيون بسبب امتحانات الباكالوريا

بتاريــخ : 1 يونيو 2017 / 23:36 مثير..دولة اسلامية تقطع الكونيكسيون بسبب امتحانات الباكالوريا | دولي
مثير..دولة اسلامية تقطع الكونيكسيون بسبب امتحانات الباكالوريا
كشفت الحكومة الإثيوبية اليوم الخميس، أن السلطات حجبت الدخول على الانترنت في أنحاء البلاد حتى الثامن من يونيو على الأقل في مسعى منها لمنع تسريب امتحانات الثانوية العامة إلى مواقع التواصل

شوف تيفي


كشفت الحكومة الإثيوبية اليوم الخميس، أن السلطات حجبت الدخول على الانترنت في أنحاء البلاد حتى الثامن من يونيو على الأقل في مسعى منها لمنع تسريب امتحانات الثانوية العامة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت مصادر عربية أن إثيوبيا تسعى لتجاوز ما وقع السنة الماضية، بعد أن سربت أوراق الامتحانات ونشرت على الانترنت على نطاق واسع مما دفع الحكومة لتعديل مواعيدها.

جدير بالذكر أنه في المغرب وزع وزير التربية الوطنية محمد حصاد دليلا خاصا بأيام امتحانات الباكالوريا التي تبدأ يوم الثلاثاء القادم، حيث تصل العقوبة في أقصاها إلى خمس سنوات لكل من ثبت في حقه استعمال الغش من قريب أو من بعيد داخل فصول الامتحانات.

‫شوف تيفي

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امتحان باكالوريا إيثيوبيا المغرب

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