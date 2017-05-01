عاجل: المغرب يشرح رسميا سبب إلغاء الملك محمد السادس زيارته لِقمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ﻿

افادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الخميس ، بأن الملك محمد السادس ، ، كان قد قرر التوجه يومي 3 و4 يونيو إلى مونروفيا بمناسبة القمة 51 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي كان

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افادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الخميس ، بأن الملك محمد السادس ، ، كان قد قرر التوجه يومي 3 و4 يونيو إلى مونروفيا بمناسبة القمة 51 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي كان مقررا أن تدرس الملف الذي وضعه المغرب للانضمام لهذا التجمع الإقليمي بصفته عضوا كامل العضوية.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها أنه ، خلال هذه الزيارة الملكية ، كان من المبرمج إجراء لقاء مع رئيسة ليبيريا ومباحثات مع قادة دول البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وكذا إلقاء خطاب أمام قمة المنظمة.

وجاء في البلاغ "غير أنه، وخلال الأيام الأخيرة، قررت بلدان وازنة أعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تقليص مستوى تمثيليتها في هذه القمة إلى الحد الأدنى بسبب عدم موافقتها على الدعوة الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "دولا أخرى أعضاء أعربت عن استغرابها إزاء هذه الدعوة".

وخلص البلاغ إلى القول إن "جلالة الملك نصره الله يأمل ألا يأتي حضوره الأول في قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في سياق من التوتر والجدل ، ويحرص على تفادي كل خلط أو لبس ".