الخطوط الملكية المغربية ترفع عروضها و تخصص 10رحلات أسبوعية بين الدار البيضاء والداخلة ابتداء من شتنبر المقبل ﻿

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الخميس، عن رفع عرضها عند الانطلاقة من الدارالبيضاء باتجاه الداخلة إلى 8 رحلات أسبوعية، منذ 30 ماي الماضي، وإلى 10 رحلات أسبوعية ابتداء من شتنبر المقبل.

شوف تيفي:

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الخميس، عن رفع عرضها عند الانطلاقة من الدارالبيضاء باتجاه الداخلة إلى 8 رحلات أسبوعية، منذ 30 ماي الماضي، وإلى 10 رحلات أسبوعية ابتداء من شتنبر المقبل.

وذكرت الشركة، في بلاغ لها، أنه "منذ 30 ماي 2017، تقدم الخطوط الملكية المغربية رحلة إضافية من الدار البيضاء نحو الداخلة لترفع عرضها إلى 8 رحلات أسبوعية"، موضحة أن هذه الرحلة يتم تأمينها بطائرة من نوع بوينغ 800-737 بسعة 160 مقعدا، منها 12 مقعدا في درجة رجال الأعمال.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه ابتداء من شتنبر المقبل، ستعزز الخطوط الملكية المغربية أيضا عرضها بهذا الخط الجوي عبر برمجة رحلتين أسبوعيتين إضافيتين، حيث ستؤمن الشركة 10 رحلات أسبوعية نحو الداخلة انطلاقا من الدار البيضاء، موفرة بذلك 3200 مقعد في الأسبوع من بينها 240 مقعدا في درجة رجال الأعمال، مضيفا أن هذه الرحلات تعرض بسعر ثابت ومخفض: 1000 درهم (ذهاب) بالدرجة الاقتصادية و2000 درهم بدرجة رجال الأعمال، وهي أسعار شاملة لكل التكاليف والضرائب.

وأوضح أن هذه الزيادة تندرج في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين الخطوط الملكية المغربية وجهة الداخلة- وادي الذهب، من أجل المساهمة في النهوض الاقتصادي والسياحي للجهة.

وذكر البلاغ، بأن الخطوط الملكية المغربية وقعت اتفاقيات مع عدة جهات بالمملكة من أجل تعزيز جاذبية الجهات والمساهمة في فك العزلة عنها وتطوير السياحة بها، مضيفا أن الشركة توفر أسطولا مخصصا لربط مختلف المطارات الجهوية للمملكة. وقد ساهمت تقوية هذه الشراكات، المتمثلة في برمجة رحلات بأسعار ثابتة وتفضيلية، في تطوير النقل الجوي الداخلي، حيث افتتحت الشركة الوطنية خطوطا جديدة انطلاقا من الدار البيضاء نحو طانطان وكلميم والرشيدية وزاكورة وتطوان والحسيمة. كما عززت الترددات بالخطوط المتواجدة كالعيون وورزازات ووجدة والداخلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشبكة الداخلية للشركة الوطنية تتوفر على 19 خطا جويا. وارتفع عدد الركاب الذين تم نقلهم على متن الرحلات الداخلية إلى ما يقارب مليون مسافر في سنة 2016، أي بزيادة نسبتها 25 في المائة مقارنة بسنة 2014.

وبعد مشاورات مع شركائها، ستقوم الشركة الوطنية بدراسة إطلاق خطوط جديدة تربط بين مختلف مدن المملكة لضمان ربط أفضل بين الجهات.





