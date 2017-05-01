صدمة داخل الاتحاد الأوربي بسبب قرار مثير لدونالد ترامب ﻿

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستنسحب . من اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ الموقعة في عام 2015.

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستنسحب . من اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ الموقعة في عام 2015.

وقال ترامب في حفل بحديقة الورود في البيت الأبيض "سوف ننسحب" لأن الاتفاقية المذكورة تضع أعباء مالية واقتصادية ضخمة، وأن هذا القرار يمثل إعادة تأكيد للسيادة الأميركية.



وأكد ترامب المثير للجدل أن مفاوضات ستبدأ إما من أجل العودة للاتفاقية أو للدخول في اتفاق جديد بشروط عادلة للولايات المتحدة وشركاتها وعمالها وشعبها ودافعي الضرائب.

وكشفت مصادر فرنسية أن باراك أباما الرئيس الأمريكي السابق عبر عن إدانته لهذا القرار، حيث شكل له صدمة قوية خصوصا أنه كان من بين الفاعلين في تأسيس هذه الاتفاقية.



