النجم المغربي عمر لطفي ''كاعي'' من موظفي الإدارات العمومية بالمغرب وها علاش ﻿

عبر الممثل المغربي ''عمر لطفي'' عن غضبه الشديد من إحدى الإدارات العمومية، التي قصدها أمس الأربعاء بهدف قضاء مصلحة إدارية .

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عبر الممثل المغربي ''عمر لطفي'' عن غضبه الشديد من إحدى الإدارات العمومية، التي قصدها أمس الأربعاء بهدف قضاء مصلحة إدارية .



ونشر النجم المغربي عبر حسابه الشخصي على ''الإنستغرام'' صورة لإحدى الإعلانات المنشورة بإدارة عمومية كتب عليها ''لا يسمح بإيداع الملف إلا من طرف المعني بالأمر'' , حيث علق بشكل هزلي قائلا'' ها علاش كاتبينها باش تجي برجليك التبهديلة تخلي خدمتك وبنتك ولعجب باش تسنى واحد يصلي التراويح بالنهار''.

و نشر ''عمر'' الذي يبدو أنه كان في منتهى الاستياء من تعامل و تصرفات بعض العاملين بإحدى الإدارات صورتين الأول توضح أن مدة انتظاره استغرقت أزيد من ساعتين , فيما كتب على الأولى '' اللهم هذا منكر الإدارة المغربية قاليك مشا يصلي الله وخا يكون صلى في مكة و جا'' ، في إشارة إلى تأخر عدد من الموظفين في قضاء حوائج و مصالح المواطنين خلال شهر رمضان بحجة أداء فريضة الصلاة .