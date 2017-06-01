 النجم المغربي عمر لطفي ''كاعي'' من موظفي الإدارات العمومية بالمغرب وها علاش ﻿
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النجم المغربي عمر لطفي ''كاعي'' من موظفي الإدارات العمومية بالمغرب وها علاش

بتاريــخ : 1 يونيو 2017 / 22:39 النجم المغربي عمر لطفي كاعي من موظفي الإدارات العمومية بالمغرب وها علاش | ثقافة و فنون
النجم المغربي عمر لطفي ''كاعي'' من موظفي الإدارات العمومية بالمغرب وها علاش
عبر الممثل المغربي ''عمر لطفي'' عن غضبه الشديد من إحدى الإدارات العمومية، التي قصدها أمس الأربعاء بهدف قضاء مصلحة إدارية .

شوف تيفي:

عبر الممثل المغربي ''عمر لطفي'' عن غضبه الشديد من إحدى الإدارات العمومية، التي قصدها أمس الأربعاء بهدف قضاء مصلحة إدارية .


ونشر النجم المغربي عبر حسابه الشخصي على ''الإنستغرام'' صورة لإحدى الإعلانات المنشورة بإدارة عمومية كتب عليها ''لا يسمح بإيداع الملف إلا من طرف المعني بالأمر'' , حيث علق بشكل هزلي قائلا'' ها علاش كاتبينها باش تجي برجليك التبهديلة تخلي خدمتك وبنتك ولعجب باش تسنى واحد يصلي التراويح بالنهار''.

و نشر ''عمر'' الذي يبدو أنه كان في منتهى الاستياء من تعامل و تصرفات بعض العاملين بإحدى الإدارات صورتين الأول توضح أن مدة انتظاره استغرقت أزيد من ساعتين , فيما كتب على الأولى '' اللهم هذا منكر الإدارة المغربية قاليك مشا يصلي الله وخا يكون صلى في مكة و جا'' ، في إشارة إلى تأخر عدد من الموظفين في قضاء حوائج و مصالح المواطنين خلال شهر رمضان بحجة أداء فريضة الصلاة .

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عمر لطفي شوف تيفي الإدارات مصالح المواطنين مكة

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