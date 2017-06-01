النجم المغربي عمر لطفي ''كاعي'' من موظفي الإدارات العمومية بالمغرب وها علاش ﻿

شوف تيفي:
عبر الممثل المغربي ''عمر لطفي'' عن غضبه الشديد من إحدى الإدارات العمومية، التي قصدها أمس الأربعاء بهدف قضاء مصلحة إدارية .
ونشر النجم المغربي عبر حسابه الشخصي على ''الإنستغرام'' صورة لإحدى الإعلانات المنشورة بإدارة عمومية كتب عليها ''لا يسمح بإيداع الملف إلا من طرف المعني بالأمر'' , حيث علق بشكل هزلي قائلا'' ها علاش كاتبينها باش تجي برجليك التبهديلة تخلي خدمتك وبنتك ولعجب باش تسنى واحد يصلي التراويح بالنهار''.
و نشر ''عمر'' الذي يبدو أنه كان في منتهى الاستياء من تعامل و تصرفات بعض العاملين بإحدى الإدارات صورتين الأول توضح أن مدة انتظاره استغرقت أزيد من ساعتين , فيما كتب على الأولى '' اللهم هذا منكر الإدارة المغربية قاليك مشا يصلي الله وخا يكون صلى في مكة و جا'' ، في إشارة إلى تأخر عدد من الموظفين في قضاء حوائج و مصالح المواطنين خلال شهر رمضان بحجة أداء فريضة الصلاة .
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