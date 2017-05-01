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فيديو جد صادم..رمي رضيع بضيعة فلاحية بالفقيه بن صالح

بتاريــخ : 1 يونيو 2017 / 22:33 فيديو جد صادم..رمي رضيع بضيعة فلاحية بالفقيه بن صالح | حوادث و حقوق
فيديو جد صادم..رمي رضيع بضيعة فلاحية بالفقيه بن صالح
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة العثور على رضيعة حية حديثة الولادة داخل كيس.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة العثور على رضيعة حية حديثة الولادة داخل كيس.

وحسب ناشري هذا الفيديو، فإن الرضيعة عثر عليها، عشية أمس الأربعاء بإحدى الضيعات الفلاحية ضواحي إقليم الفقيه بن صالح، ما أثار غضب واستياء العديد من المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن مواطنين بمدينة طنجة، عثروا كذلك أمس الأربعاء، على جثة رضيعة مرمية في منطقة خلاء، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا للكشف عن هوية والدتها البيولوجية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الرضيعة الضيعة الفلاحية الفقيه بنصالح

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