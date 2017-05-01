عاجل..بتعاون مع المغرب: الشرطة الاسبانية تعتقل مغربيا من تطوان يشتبه في انتمائه لمنظمة إرهابية ﻿

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن الشرطة الوطنية أوقفت اليوم الخميس بمدريد مواطنا مغربيا بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن الشرطة الوطنية أوقفت اليوم الخميس بمدريد مواطنا مغربيا بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.

وأوضح بلاغ للمصدر ذاته أن هذا الشخص من جنسية مغربية يبلغ من العمر 47 سنة ولد في تطوان وكان موضوع مذكرة توقيف دولية صادرة في مايو عن السلطات المغربية.

وأضاف بلاغ الداخلية الإسبانية أن عملية الاعتقال هذه تدل، مرة أخرى، على "التعاون الممتاز" بين مصالح الأمن الإسبانية ونظيرتها المغربية.

وتابع أن "الموقوف ربما انتمى لمنظمة إرهابية تهدف لإعداد أعمال إرهابية للإخلال بالنظام العام، والحصول على أموال لتمويل هذه الأنشطة الإجرامية".

وذكر أن المشتبه به، الذي يقيم ببارلا في ضاحية مدريد، كان في سنة 2004 موضوع تحقيق للشرطة وإجراءات جنائية بدأت في إسبانيا عقب الهجمات التي وقعت يوم 11 مارس من السنة نفسها بالعاصمة الإسبانية.