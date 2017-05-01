 بن كيران يخرج عن صمته... ويحذر أعضاء ''البيجيدي '' من الحديث عن أحداث الحسيمة دون موافقته ﻿
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بن كيران يخرج عن صمته... ويحذر أعضاء البيجيدي من الحديث عن أحداث الحسيمة دون موافقته | بوليتيك

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بن كيران يخرج عن صمته... ويحذر أعضاء ''البيجيدي '' من الحديث عن أحداث الحسيمة دون موافقته

بتاريــخ : 1 يونيو 2017 / 22:08 بن كيران يخرج عن صمته... ويحذر أعضاء البيجيدي من الحديث عن أحداث الحسيمة دون موافقته | بوليتيك
بن كيران يخرج عن صمته... ويحذر أعضاء ''البيجيدي '' من الحديث عن أحداث الحسيمة دون موافقته
أصدر عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية توجيها جديدا لمسؤولي حزب المصباح في الجهات والأقاليم بعدم نشر أي بيان أو بلاغ من دون موافقته.

شوف تيفي

أصدر عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية توجيها جديدا لمسؤولي حزب المصباح في الجهات والأقاليم بعدم نشر أي بيان أو بلاغ من دون موافقته.

ووفق منطوق التوجيه الجديد، ''فعلى إثر نشر وتعميم بيانات صادرة عن بعض هيئات الحزب في الآونة الأخيرة دون مراعاة لمقتضيات المذكرة المعتمدة في هذا الإطار، نذكر رؤساء الهيئات المجالية للحزب بوجوب العمل على عدم نشر أي بيانات صادرة عن هيئاتهم أو عن هيئات المنتخبين، خصوصا تلك التي تتعلق بقضايا ذات بعد سياسي، إلا بعد استشارة الكتاب الجهويين للحزب، وموافقة الأمين العام على نشرها''.

ويأتي التوجيه الجديد بعد نشر بيان موقع لمسؤول الحزب في مدينة الحسيمة رفقة حزبي الإستقلال والإتحاد الإشتراكي، يحملون فيه مسؤولية مايقع من أحداث بالإقليم لوزارة الداخلية.


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