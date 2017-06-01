بالصور..في عز الصيف: تساقطات مطرية تغرق مريرت ضواحي خنيفرة ﻿

شهدت مدينة مريرت ضواحي خنيفرة، دقائق قبل آذان مغرب يومه الخميس، أمطارا طوفانية، حولت شوارع المدينة في دقائق معدودة إلى بركة مائية.

"شوف تيفي"



شهدت مدينة مريرت ضواحي خنيفرة، دقائق قبل آذان مغرب يومه الخميس، أمطارا طوفانية، حولت شوارع المدينة في دقائق معدودة إلى بركة مائية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذه التساقطات تسببت في خسائر مادية جسيمة، وخاصة في الشوارع الكبرى لمدينة مريرت، مشيرا إلى أن السلطات المحلية تعمل على صيانة بالوعات الصرف الصحي حتى يتم التخلص من المياه المتجمعة.

وأوضح المصدر ذاته إلى أن كمية مهمة من "التبروري"، تساقطت بشكل كبير على مدينة مريرت، وهو ما أثار استغراب الساكنة، خاصة أن المدينة عرفت منذ صباح اليوم أجواء صيفية ودرجات حرارة عالية.



