مثير..رجل دين معروف يُفتي : برنامج رامز جلال حرام شرعا..وها علاش ﻿

خرج العالم الأزهري الشيخ السيد سليمان بفتوى جديدة، أوضح من خلالها أن برنامج المقالب ''رامز تحت الأرض'' الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال حرام شرعا، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''اليوم السابع'' المصري.

"شوف تيفي"

خرج العالم الأزهري الشيخ السيد سليمان بفتوى جديدة، أوضح من خلالها أن برنامج المقالب "رامز تحت الأرض" الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال حرام شرعا، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "اليوم السابع" المصري.

وأوضح العالم الأزهري حسب "اليوم السابع" والذي يشغل منصب عضو رابطة خريجى الأزهر، أن الشرع يحرم أن يفعل اﻹنسان أى شىء يخيف إنسان آخر لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن أن يشير اﻹنسان فى وجه آخر حتى ولو كان مزاحًا، مضيفًا أن هذه البرامج تؤدي إلى الضرر بالضيوف بل قد تصل إلى أنه قد يفقد الضيف حياته إذا كان يعانى من أمراض معينة ومن اﻷحكام الثابتة ثبوتا يقينيا فى الشريعة تحريم الضرر بالفرد أو بالجماعة أو بالدولة أو باﻹنسان نفسه بل إن منع الضرر يسري أيضا على الحيوان وهذه إحدى القواعد الكبرى التى يرتكز عليها الفقه الإسلامى وهى قاعدة منع الضرر وتستند هذه القاعدة إلى قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ﻻ ضرر وﻻ ضرار، بل إن القرآن الكريم سبق السنة فى تقرير هذه القاعدة فنجد آيات كريمة فى مواضع متعددة تنهى عن الضرر منها قول الله تعالى "وﻻ تلقوا بأيديكم إلى التهلكه" وقوله عز وجل "وﻻ تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما".

وأشار سليمان إلى أن هذه البرامج تدفع بعض الضيوف المشاركين إلى التهور العصبي والأخلاقى، وسب وشتم القائمين بهذا العمل الشاذ البعيد عن كل وصف فنى، ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن اﻷخلاق السيئة البذيئة "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر".