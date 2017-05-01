الملك محمد السادس يترأس بالدار البيضاء الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية ﻿

ترأس أمير المؤمنين، الملك محمد السادس ، مرفوقا بالأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي اسماعيل، اليوم الخميس ، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الثاني من سلسلة الدروس

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ترأس أمير المؤمنين، الملك محمد السادس ، مرفوقا بالأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي اسماعيل، اليوم الخميس ، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

وألقى الدرس بين يدي الملك الأستاذ إبراهيم أحمد مقري، إمام بالجامع الوطني بأبوجا، وأستاذ بجامعة بايرو-كنو بنيجيريا، متناولا بالدرس والتحليل موضوع : "الأبعاد الروحية والثقافية في العلاقات المغربية النيجيرية"، انطلاقا من قول الله تعالى : "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير" .