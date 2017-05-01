عاجل..تواجد أمني مكثف بمدينة المحمدية.. وها شنو واقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حييْ رودسوس و ديور القراعي بمدينة المحمدية، يعرفان في هذه اللحظات من يومه الخميس، تواجدا أمنيا مكثفا، وذلك لتأمين تصوير مشاهد فيلم سنيمائي بريطاني.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن حييْ رودسوس و ديور القراعي بمدينة المحمدية، يعرفان في هذه اللحظات من يومه الخميس، تواجدا أمنيا مكثفا، وذلك لتأمين تصوير مشاهد فيلم سنيمائي بريطاني.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المصالح الأمنية، قامت بتطويق مكان التصوير، مشيرا إلى أن مدينة الزهور، تعرف مند بداية الأسبوع الجاري، تصوير مشاهد هذا الفيلم العالمي.

وأكد المصدر ذاته أن بداية التصوير، كانت انطلاقا من حي السعادة ، قبل أن يتم الانتقال إلى باقي أحياء المدينة.



