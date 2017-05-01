تدهور الحالة الصحية لـ''العساس'' الذي أحرق نفسه قبل قليل أمام ''دونور'' .. و هذا ما تفعله الشرطة مع زوجته في هذه الأثناء ﻿

متابعة لموضوع إحراق حارس سيارات لنفسه أمام مركب محمد الخامس قبل قليل توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات تفيذ أن الضحية الذي يبلغ من العمر 55 سنة، يتواجد في قسم الإنعاش نقل في حالة حرجة وخطيرة للغاية نحو

شوف تيفي: ف.ع / ك.ع

متابعة لموضوع إحراق حارس سيارات لنفسه أمام مركب محمد الخامس قبل قليل توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات تفيذ أن الضحية الذي يبلغ من العمر 55 سنة، يتواجد في قسم الإنعاش نقل في حالة حرجة وخطيرة للغاية نحو مصلحة الحروق بالمستشفى المذكور.

وأضافت مصادر ''شوف تيفي'' أن عناصر الشرطة تحقق في هذه الأثناء مع زوجة الضحية من أجل الوصول إلى أسباب إقدامه على فعلته هاته من أجل كشف جميع حيثيات وملابسات هذا الحادث الأليم.