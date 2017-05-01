وزارة الداخلية تكشف حقيقة تهديد بعض عناصر القوات المساعدة بإمزورن ضواحي الحسيمة بالانسحاب الجماعي من العمل ﻿

أكدت وزارة الداخلية أن ما تم الترويج له بشأن ''تهديد بعض عناصر القوات المساعدة بإمزورن بالانسحاب الجماعي من العمل'' لا أساس له من الصحة ويدخل في إطار مخططات بعض الأفراد الساعية لتضليل الرأي العام

"شوف تيفي"+"و م ع"

أكدت وزارة الداخلية أن ما تم الترويج له بشأن "تهديد بعض عناصر القوات المساعدة بإمزورن بالانسحاب الجماعي من العمل" لا أساس له من الصحة ويدخل في إطار مخططات بعض الأفراد الساعية لتضليل الرأي العام الوطني.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مزاعم غير صحيحة وادعاءات زائفة بخصوص "تهديد بعض عناصر القوات المساعدة بإمزورن بالانسحاب الجماعي من العمل".

وأكدت وزارة الداخلية أن "ما تم الترويج له في هذا الشأن لا أساس له من الصحة وأنه مجرد كذب موصوف واختلاق لوقائع وأحداث بشكل افترائي، ويدخل في إطار مخططات بعض الأفراد الساعية لتضليل الرأي العام الوطني".