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وأخيرا..الجزائر تعلن قبول إستضافة السوريين الذين رحلتهم إلى الحدود مع المغرب

بتاريــخ : 1 يونيو 2017 / 18:39 وأخيرا..الجزائر تعلن قبول إستضافة السوريين الذين رحلتهم إلى الحدود مع المغرب | دولي
وأخيرا..الجزائر تعلن قبول إستضافة السوريين الذين رحلتهم إلى الحدود مع المغرب
أعلنت الجزائر أنها قرّرت استقبال اللاجئين السوريين العالقين على الحدود الجزائرية -المغربية، حسب ما نقلته قناة النهار الجزائرية اليوم الخميس عن الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية بن علي

شوف تيفي
وكالات

أعلنت الجزائر أنها قرّرت استقبال اللاجئين السوريين العالقين على الحدود الجزائرية -المغربية، حسب ما نقلته قناة النهار الجزائرية اليوم الخميس عن الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية بن علي الشريف، الذي أكد استقبال الوزارة لممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الجزائر، حميد بخاري، وإبلاغه بهذا القرار.

وقال علي بن الشريف إن استقبال هؤلاء اللاجئين السوريين، ومنهم امرأة حامل وأطفال، وقع لـ"أسباب إنسانية"، وأن الأمر يتعلّق بـ"التفاتة إنسانية من الجزائر للإخوان السوريين"، وهو ما يعكس "الوضع الصعب لهؤلاء اللاجئين على الحدود المغربية"، مضيفا أن الجزائر ستعمل على استضافة كل اللاجئين العالقين وتوفير الرعاية لهم وتمكنيهم من اللقاء بعائلاتهم السورية إن رغبوا في ذلك.

ويتعلّق الأمر بقرابة 55 سوريا قد علقوا على الحدود بين البلدين، منذ 17 أبريل بسبب رفض المغرب استقبالهم لأسباب منها "عدم فتح الحدود أمام الهجرة غير الشرعية، وطرد الجزائر لهؤلاء اللاجئين وتسهيل عبورهم نحو أراضيه"، وهو ما نفته هذه الأخيرة، وقد انخفض عدد العالقين في وقت لاحق إلى 41 شخصا.

هذا، وسبق للجزائر أن دفعت باللاجئين السوريين نحو الحدود مع المغرب في محاولة لإحراج المملكة، التي رفضت إستقبالهم، نظرا لوجود شكوك حول دوافع جنرالات الجزائر بدفع المئات من المهاجرين نحو الحدود الشرقية للمغرب.


‫شوف تيفي

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المهاجرين المغرب الجنرالات اللاجئين شوف تيفي

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