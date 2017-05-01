 بن كيران يرفض دعوة العثماني للجلوس مع زعماء أحزاب الأغلبية حول الأوضاع بالحسيمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

برنامج رامز تحت الأرض الحلقة 6 السادسة - علا الفارس | منوعات

برنامج رامز تحت الأرض الحلقة 6 السادسة - علا الفارس

مثير..رجل دين معروف يُفتي : برنامج رامز جلال حرام شرعا..وها علاش | منوعات

مثير..رجل دين معروف يُفتي : برنامج رامز جلال حرام شرعا..وها علاش

وزير العدل يؤكد على احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة في قضية الزفزافي و من معه | بوليتيك

وزير العدل يؤكد على احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة في قضية الزفزافي و من معه

الملك محمد السادس يترأس بالدار البيضاء الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك

الملك محمد السادس يترأس بالدار البيضاء الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

عاجل..تواجد أمني مكثف بمدينة المحمدية.. وها شنو واقع | مجتمع

عاجل..تواجد أمني مكثف بمدينة المحمدية.. وها شنو واقع

تدهور الحالة الصحية لـالعساس الذي أحرق نفسه قبل قليل أمام دونور .. و هذا ما تفعله الشرطة مع زوجته في هذه الأثناء | حوادث و حقوق

تدهور الحالة الصحية لـ''العساس'' الذي أحرق نفسه قبل قليل أمام ''دونور'' .. و هذا ما تفعله الشرطة مع

وزارة الداخلية تكشف حقيقة تهديد بعض عناصر القوات المساعدة بإمزورن ضواحي الحسيمة بالانسحاب الجماعي من العمل | بوليتيك

وزارة الداخلية تكشف حقيقة تهديد بعض عناصر القوات المساعدة بإمزورن ضواحي الحسيمة بالانسحاب

وأخيرا..الجزائر تعلن قبول إستضافة السوريين الذين رحلتهم إلى الحدود مع المغرب | دولي

وأخيرا..الجزائر تعلن قبول إستضافة السوريين الذين رحلتهم إلى الحدود مع المغرب

بن كيران يرفض دعوة العثماني للجلوس مع زعماء أحزاب الأغلبية حول الأوضاع بالحسيمة | بوليتيك

بن كيران يرفض دعوة العثماني للجلوس مع زعماء أحزاب الأغلبية حول الأوضاع بالحسيمة

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

بن كيران يرفض دعوة العثماني للجلوس مع زعماء أحزاب الأغلبية حول الأوضاع بالحسيمة

بتاريــخ : 1 يونيو 2017 / 18:37 بن كيران يرفض دعوة العثماني للجلوس مع زعماء أحزاب الأغلبية حول الأوضاع بالحسيمة | بوليتيك
بن كيران يرفض دعوة العثماني للجلوس مع زعماء أحزاب الأغلبية حول الأوضاع بالحسيمة
علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني راسل جميع زعماء أحزاب الأغلبية وأمنائها العامون، للحضور لإجتماع زعماء الأغلبية الحكومية حول آخر التطورات التي تشهدها مدينة الحسيمة.

شوف تيفي


علمت "شوف تيفي" أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني راسل جميع زعماء أحزاب الأغلبية وأمنائها العامون، للحضور لإجتماع زعماء الأغلبية الحكومية حول آخر التطورات التي تشهدها مدينة الحسيمة.

وأضاف مصدر مقرب من عبد الإله بن كيران، أنه يرفض بشكل كامل لقاء زعماء الأحزاب المشكلة للحكومة أو الإجتماع بهم ولو في إطار ما يسمى "بآلية الأغلبية" وهو إجتماع لرؤساء أحزاب الأغلبية الحكومية، حيث إتصل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني شخصيا بعبد الإله بن كيران حول الموضوع لكن طلبه قوبل بالرفض.


هذا، وإنعقد يوم أمس الأربعاء 31 ماي 2017 على الساعة الثانية زوالا، اجتماع لهيئة رئاسة أحزاب الأغلبية الحكومية بحضور أمنائها العامين أو من ينوب عنهم، تحت رئاسة رئيس الحكومة بوصفه رئيسا لهذه الهيئة، بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل.

وخلال الاجتماع تقدم وزير العدل بتقرير حول المعطيات المرتبطة بالمتابعات الجارية بشأن بعض المواطنين على خلفية الحراك الاجتماعي الذي يعرفه إقليم الحسيمة، وأكد على الحرص على احترام حقوق الإنسان ومقتضيات القانون وعلى سلامة المساطر القانونية المتبعة في فتح المتابعات المذكورة تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة.




‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحسيمة العدالة والتنمية الحراك النيابة العامة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

وزير العدل يؤكد على احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة في قضية الزفزافي و من معه | بوليتيك

وزير العدل يؤكد على احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة في قضية الزفزافي و من معه

الملك محمد السادس يترأس بالدار البيضاء الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك

الملك محمد السادس يترأس بالدار البيضاء الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

وزارة الداخلية تكشف حقيقة تهديد بعض عناصر القوات المساعدة بإمزورن ضواحي الحسيمة بالانسحاب الجماعي من العمل | بوليتيك

وزارة الداخلية تكشف حقيقة تهديد بعض عناصر القوات المساعدة بإمزورن ضواحي الحسيمة بالانسحاب الجماعي من العمل

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017 | بوليتيك

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أم تحكي بحرقة: ولدي اغتاصبو عمو فرمضان و عام و هو كيمارس عليه الجنس والمسؤولين مَخداوش ليا حقي (فيديو) | خارج البلاطو
منذ 8 دقائق

أم تحكي بحرقة: ولدي اغتاصبو عمو فرمضان و عام و هو كيمارس عليه الجنس والمسؤولين مَخداوش ليا حقي (فيديو)

بالفيديو..بسبب رخصة..حارس سيارات حرق راسو فكازا | خارج البلاطو

بالفيديو..بسبب رخصة..حارس سيارات حرق راسو فكازا

فطور مع ولاد الشعب..حارس عمارة سكنية حكمات عليه ظروف الحياة يْدوز رمضان فالزنقة..أجواء بسيطة | فطور مع ولاد الشعب

فطور مع ولاد الشعب..حارس عمارة سكنية حكمات عليه ظروف الحياة يْدوز رمضان فالزنقة..أجواء بسيطة

بالفيديو..حكومة العثماني تؤكد العقوبة السجنية في حق الغشاشين في الباكالوريا | خارج البلاطو

بالفيديو..حكومة العثماني تؤكد العقوبة السجنية في حق الغشاشين في الباكالوريا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

برنامج رامز تحت الأرض الحلقة 6 السادسة - علا الفارس | منوعات
منذ 7 دقائق

برنامج رامز تحت الأرض الحلقة 6 السادسة - علا الفارس

مثير..رجل دين معروف يُفتي : برنامج رامز جلال حرام شرعا..وها علاش | منوعات

مثير..رجل دين معروف يُفتي : برنامج رامز جلال حرام شرعا..وها علاش

وزير العدل يؤكد على احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة في قضية الزفزافي و من معه | بوليتيك

وزير العدل يؤكد على احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة في قضية الزفزافي و من معه

الملك محمد السادس يترأس بالدار البيضاء الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك

الملك محمد السادس يترأس بالدار البيضاء الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

﻿ ﻿
اليوم 13:44 GMT

عاجل: في هذه الأثناء..العافية شاعلة فمستعجلات ابن رشد فكازا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.