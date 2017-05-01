بن كيران يرفض دعوة العثماني للجلوس مع زعماء أحزاب الأغلبية حول الأوضاع بالحسيمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني راسل جميع زعماء أحزاب الأغلبية وأمنائها العامون، للحضور لإجتماع زعماء الأغلبية الحكومية حول آخر التطورات التي تشهدها مدينة الحسيمة.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني راسل جميع زعماء أحزاب الأغلبية وأمنائها العامون، للحضور لإجتماع زعماء الأغلبية الحكومية حول آخر التطورات التي تشهدها مدينة الحسيمة.



وأضاف مصدر مقرب من عبد الإله بن كيران، أنه يرفض بشكل كامل لقاء زعماء الأحزاب المشكلة للحكومة أو الإجتماع بهم ولو في إطار ما يسمى "بآلية الأغلبية" وهو إجتماع لرؤساء أحزاب الأغلبية الحكومية، حيث إتصل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني شخصيا بعبد الإله بن كيران حول الموضوع لكن طلبه قوبل بالرفض.





هذا، وإنعقد يوم أمس الأربعاء 31 ماي 2017 على الساعة الثانية زوالا، اجتماع لهيئة رئاسة أحزاب الأغلبية الحكومية بحضور أمنائها العامين أو من ينوب عنهم، تحت رئاسة رئيس الحكومة بوصفه رئيسا لهذه الهيئة، بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل.



وخلال الاجتماع تقدم وزير العدل بتقرير حول المعطيات المرتبطة بالمتابعات الجارية بشأن بعض المواطنين على خلفية الحراك الاجتماعي الذي يعرفه إقليم الحسيمة، وأكد على الحرص على احترام حقوق الإنسان ومقتضيات القانون وعلى سلامة المساطر القانونية المتبعة في فتح المتابعات المذكورة تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة.







