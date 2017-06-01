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عاجل..قبل ساعات من الإفطار: شوفو الحادث الخطير اللي وقع في حي أناسي بالبيضاء+صور

بتاريــخ : 1 يونيو 2017 / 18:34 عاجل..قبل ساعات من الإفطار: شوفو الحادث الخطير اللي وقع في حي أناسي بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق
عاجل..قبل ساعات من الإفطار: شوفو الحادث الخطير اللي وقع في حي أناسي بالبيضاء+صور
اندلع حريق مهول، قبل قليل من يومه الخميس، داخل شقة بعمارة سكنية، توجد على مستوى حي أناسي بالبيضاء، نتيجة وقوع تماس كهربائي ناجم عن انفجار مصفف شعر ''سوشوار''.

"شوف تيفي":

اندلع حريق مهول، قبل قليل من يومه الخميس، داخل شقة بعمارة سكنية، توجد على مستوى حي أناسي بالبيضاء، نتيجة وقوع تماس كهربائي ناجم عن انفجار مصفف شعر "سوشوار".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الجيران وفور اندلاع النيران، قاموا بالتدخل وإنقاذ أفراد الأسرة القاطنين بالشقة، مضيفا أن شاحنة تابعة للوقاية المدينة، حلت بعين المكان وتمكنت من إخماد النيران.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا في الموضوع للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحريق الذي خلف خسائر مادية جسيمة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجيران الحريق مصفف الشعر النيران

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