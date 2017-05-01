عاجل..أول خروج لأرملة مرداس من سجن عكاشة في رمضان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مقربة من وفاء ''أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، أنه تم نقل الأخيرة من سجن عكاشة إلى مقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في إطار جلسات التحقيق.

شوف تيفي:م غ



علمت "شوف تيفي" من مصادر مقربة من وفاء "أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، أنه تم نقل الأخيرة من سجن عكاشة إلى مقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في إطار جلسات التحقيق.

و قالت مصادرنا، إن الجلسة اليوم لم تتواجه فيها وفاء مع عشيقها هشام مشتري و قد جرت تفاصيلها بحضور الدفاع.

و لم تتسرب أي معلومات، حسب مصدرنا، حول الجلسة في الوقت الذي طفت فيه معطيات جديدة تشير أن جلسات التحقيقات مع المتهمين الأربعة المعتقلين على خلفية هذه القضية، لم تنتهي بعد .

و كانت مدينة الدارالبيضاء قد اهتزت ليلة السابع مارس من السنة الجارية على وقع جريمة قتل راح ضحيتها النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مدراس , بعدما أصابه مستشار جماعي بثلاث طلقات نارية بمشاركة من زوجته , في جريمة قال عنها الوكيل العام للملك "النائب العام" باستئنافية الدارالبيضاء، حسن مطار إن دافعها الرئيسي مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام.





