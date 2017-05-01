 عاجل..أول خروج لأرملة مرداس من سجن عكاشة في رمضان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..أول خروج لأرملة مرداس من سجن عكاشة في رمضان | مجتمع

عاجل..أول خروج لأرملة مرداس من سجن عكاشة في رمضان

عاجل وبالصور..انفجار سيارة مفخخة يهز المملكة العربية السعودية في سادس أيام رمضان | دولي

عاجل وبالصور..انفجار سيارة مفخخة يهز المملكة العربية السعودية في سادس أيام رمضان

رامز تحت الأرض | حلقة الاعلامية الشهيرة علا الفارس (بث مباشر) | منوعات

رامز تحت الأرض | حلقة الاعلامية الشهيرة علا الفارس (بث مباشر)

وأخيرا...حملة وطنية لتسجيل الأطفال بدون هوية تحت إشراف مصطفى الرميد | مجتمع

وأخيرا...حملة وطنية لتسجيل الأطفال بدون هوية تحت إشراف ''مصطفى الرميد''

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017 | بوليتيك

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017

عاجل و خطير..عساس يحرق نفسه أمام مركب محمد الخامس بالبيضاء وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

عاجل و خطير..''عساس'' يحرق نفسه أمام مركب محمد الخامس بالبيضاء وهذه هي التفاصيل الصادمة

حنان رحاب ترفض ريع وهدية رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب الوردة الحبيب المالكي | بوليتيك

''حنان رحاب'' ترفض ''ريع'' و''هدية'' رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب ''الوردة'' الحبيب المالكي

صادم.. العشرات من النساء تعراو وسط الشارع العام نهاراً.. وها علاش | منوعات

صادم.. العشرات من النساء تعراو وسط الشارع العام نهاراً.. وها علاش

بالفيديو:النيابة العامة لا زالت لم توجه أية تهمة لناصر الزفزافي و من معه على خلفية أحداث الحسيمة | بووز

بالفيديو:النيابة العامة لا زالت لم توجه أية تهمة لناصر الزفزافي و من معه على خلفية أحداث الحسيمة

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

عاجل..أول خروج لأرملة مرداس من سجن عكاشة في رمضان

بتاريــخ : 1 يونيو 2017 / 18:19 عاجل..أول خروج لأرملة مرداس من سجن عكاشة في رمضان | مجتمع
عاجل..أول خروج لأرملة مرداس من سجن عكاشة في رمضان
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مقربة من وفاء ''أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، أنه تم نقل الأخيرة من سجن عكاشة إلى مقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في إطار جلسات التحقيق.

شوف تيفي:م غ


علمت "شوف تيفي" من مصادر مقربة من وفاء "أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، أنه تم نقل الأخيرة من سجن عكاشة إلى مقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في إطار جلسات التحقيق.

و قالت مصادرنا، إن الجلسة اليوم لم تتواجه فيها وفاء مع عشيقها هشام مشتري و قد جرت تفاصيلها بحضور الدفاع.

و لم تتسرب أي معلومات، حسب مصدرنا، حول الجلسة في الوقت الذي طفت فيه معطيات جديدة تشير أن جلسات التحقيقات مع المتهمين الأربعة المعتقلين على خلفية هذه القضية، لم تنتهي بعد .

و كانت مدينة الدارالبيضاء قد اهتزت ليلة السابع مارس من السنة الجارية على وقع جريمة قتل راح ضحيتها النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مدراس , بعدما أصابه مستشار جماعي بثلاث طلقات نارية بمشاركة من زوجته , في جريمة قال عنها الوكيل العام للملك "النائب العام" باستئنافية الدارالبيضاء، حسن مطار إن دافعها الرئيسي مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مرداس أرملة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

وأخيرا...حملة وطنية لتسجيل الأطفال بدون هوية تحت إشراف مصطفى الرميد | مجتمع

وأخيرا...حملة وطنية لتسجيل الأطفال بدون هوية تحت إشراف ''مصطفى الرميد''

عاجل.. هذه هي حقيقة التسجيل المنسوب لإمام الحرم المكي السديسي بخصوص أحداث الحسيمة الأخيرة بالمغرب | مجتمع

عاجل.. هذه هي حقيقة التسجيل المنسوب لإمام الحرم المكي السديسي بخصوص أحداث الحسيمة الأخيرة بالمغرب

عاجل.. هذه حقيقة إصدار مذكرة اعتقال في حق خليفة الزفزافي نوال بنعيسى | مجتمع

عاجل.. هذه حقيقة إصدار مذكرة اعتقال في حق خليفة الزفزافي ''نوال بنعيسى''

هام لأصحاب الباكالوريا..هذه هي الخدمة التي أطلقتها وزارة التعليم أيام قبل موعد الامتحان | مجتمع

هام لأصحاب الباكالوريا..هذه هي الخدمة التي أطلقتها وزارة التعليم أيام قبل موعد الامتحان

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هذا ما قرره رئيس الحكومة بعد أحداث الحسيمة | خارج البلاطو
منذ 4 دقائق

بالفيديو..هذا ما قرره رئيس الحكومة بعد أحداث الحسيمة

تلميذ في الباكالوريا..حشومة يعطيونا الحبس إيلا حصلونا كنقلوا | بــووز

تلميذ في الباكالوريا..حشومة يعطيونا الحبس إيلا حصلونا كنقلوا

رسالة قوية لناصر الزفزافي و أهل الحسيمة من يوسف الزروالي‎ | قنوات أخرى

رسالة قوية لناصر الزفزافي و أهل الحسيمة من يوسف الزروالي‎

بالفيديو.. خدع بصرية تحقق نسبة مشاهدات خيالية | قنوات أخرى

بالفيديو.. خدع بصرية تحقق نسبة مشاهدات خيالية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..أول خروج لأرملة مرداس من سجن عكاشة في رمضان | مجتمع
منذ 10 دقائق

عاجل..أول خروج لأرملة مرداس من سجن عكاشة في رمضان

عاجل وبالصور..انفجار سيارة مفخخة يهز المملكة العربية السعودية في سادس أيام رمضان | دولي

عاجل وبالصور..انفجار سيارة مفخخة يهز المملكة العربية السعودية في سادس أيام رمضان

رامز تحت الأرض | حلقة الاعلامية الشهيرة علا الفارس (بث مباشر) | منوعات

رامز تحت الأرض | حلقة الاعلامية الشهيرة علا الفارس (بث مباشر)

وأخيرا...حملة وطنية لتسجيل الأطفال بدون هوية تحت إشراف مصطفى الرميد | مجتمع

وأخيرا...حملة وطنية لتسجيل الأطفال بدون هوية تحت إشراف ''مصطفى الرميد''

﻿ ﻿
اليوم 13:44 GMT

عاجل: في هذه الأثناء..العافية شاعلة فمستعجلات ابن رشد فكازا

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.