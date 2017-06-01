عاجل وبالصور..انفجار سيارة مفخخة يهز المملكة العربية السعودية في سادس أيام رمضان ﻿

اهتز أحد شوارع القطيف شرق المملكة العربية السعودية، قبل قليل من يومه الخميس، على وقع انفجار سيارة مفخخة، وذلك حسب ما كشف عنه موقع القناة العربية.

"شوف تيفي"



اهتز أحد شوارع القطيف شرق المملكة العربية السعودية، قبل قليل من يومه الخميس، على وقع انفجار سيارة مفخخة، وذلك حسب ما كشف عنه موقع القناة العربية.

وعلاقة بالموضوع، نشرت العديد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا لسيارة تحترق وسط شوارع منطقة القطيف، دون أن يتم الكشف عن حصيلة هذا الإنفجار أو الجهات المتورطة في وقوعه.